股民「補充保費」收定了！ 石崇良：謝謝高股息、 高股利者貢獻
衛福部擬明年啟動修法，改革健保「補充保費」收取公式，首當其衝就是存股族、定存族以及包租公們，480萬人荷包恐大失血，消息曝光一天，網路上滿滿民怨反彈，怒批政府是土匪搶錢，拿中產階級開刀。拋出政策的衛福部長石崇良今（6）日中午臨時召開記者會，親上火線，強調改革是為了健保的付費公平性，健保是全民最大的資產，「謝謝高股息、 高股利者會貢獻很多」。
石崇良日前接受媒體專訪主動拋出啟動《全民健康保險法》第31條修法，不漲健保費前提下，提出「補充保費」三大改革，包括：股利、利息、租金所得改採年度結算、單筆扣繳上限1千萬提高到5千萬、高額獎金扣費門檻調整為最低工資的四倍。預計明年提修法，希望116年上路。
影響最大一塊就是股利、利息、租金的結算制，三項收入只要一年內累計超過新台幣2萬元門檻，就需收取2.11％的補充保費，引起大批網友反彈，有定存族怒批「定存利息1.7%，政府還要拿2.11%」、存股族則不滿「股票貼息，還要繳稅給政府！」質疑不合理，政府變土匪。
石崇良中午親自出面說明，他指出，健保的財務改革一直逐步檢討如何更健全，補充保費部分正進行檢討，目前尚在研議階段，會繼續聽大家的聲音。不過，他也重申改革三大重點，是本於互助互惠的健保精神，讓有能力的人可以多幫忙弱勢，多負擔一些保費的部分。
石崇良說，三項改革都是為了公平性，以獎金為例，過去起徵點以投保薪資的四倍為基準，可能出現月收十萬者，獎金要超過四十萬的部分才會收取，領了五十萬才繳二千元，而領三萬塊薪水的上班族，超過十二萬就要被收取，很明顯產生不公平。另外，導入結算機制，也是為了避免像一千萬存款拆成十張定存單之後，就一塊錢的補充保費也收不到。
石崇良表示，改革重點是有能力者多貢獻，大家起徵點相同，導入結算機制，以符合健保公平付費的精神， 修法草案近期會跟各方溝通後，才會送行政院，修法進度，快的話在今年底明年初就會報行政院。
針對存股族大反彈，石崇良說，一旦調整補充保費，民眾多繳了二塊，政府也會多撥一塊進健保基金，大家的貢獻對未來健保財務穩健跟病人需求很有幫助，他也謝謝高股息、高股利者會貢獻很多，但這幾年台灣股市很不錯，不認為會影響到多大，畢竟健保是台灣人最大的資產，在高齡化之下，健保收入75%全靠薪資上班族繳的保費，補充保費僅占9%，勢必得改革。
現行二代健保，除收取一般保費（現行費率5.17%）之外，還針對六項特定所得（或收入）金額達2萬元以上，而未超過1000萬元部分，收取2.11％的補充保費。六項分別為：高額獎金、兼差所得、執行業務收入、股利、利息、租金。
換關節比沒換更糟糕 腫脹、走路歪斜！1至2成「貪快」得二度翻修
