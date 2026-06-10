股海狂潮／SpaceX上市吸金風暴 台股AI類股還能無敵？
由馬斯克(Elon Musk)所創立的美國太空探索科技公司(Space X)，預計於美東時間6月12日在美國那斯達克(Nasdaq)交易所掛牌上市，被視為市場上規模最大的世紀級IPO案，引發市場對AI類股產生資金排擠效應疑慮。台北股市今年以來受惠AI浪潮，上漲幅度已達6成，隨著SpaceX上市，台股AI類股能否持續無敵，投資人關注。
SpaceX擁3大板塊業務 僅衛星通訊獲利
SpaceX(太空探索技術公司)是由馬斯克(Elon Musk)於2002年創立的美國民營航太製造商與太空運輸公司，終極願景是要大幅降低太空運輸成本，最終推動人類實現移居火星的「多行星物種」目標。這間由馬斯克創立的航太、衛星通訊和AI企業，將業務劃分為太空(Space)、衛星通訊(Connectivity / Starlink)與人工智慧(AI)。根據SpaceX招股說明書上的資料，這三大業務板塊，唯有衛星通訊獲利，主要是來自於Starlink定期的訂閱收入。另外，在太空和人工智慧則都呈現虧損。
隨著SpaceX布局手機直連衛星、AI太空運算與太空能源，未來也希望實現過往只存在於科幻電影的場景，也就是手機沒訊號也能上網、衛星在太空跑AI等。SpaceX預計於美東時間6月12日在美國那斯達克(Nasdaq)交易所掛牌上市，首次公開發行(IPO)目標估值上看1.75兆至2兆美元，是否對目前炙手可熱的AI類股產生排擠效應，也備受法人和散戶投資人關注。
過往經驗 美科技巨頭上市後1周股價易拉回
富蘭克林投顧副總羅尤美指出，從過往經驗來看，超大型的美國科技巨頭，像是蘋果、Meta、特斯拉、亞馬遜、微軟以及輝達等上市，確實都有吸睛效果，但在IPO之後幾天甚至1週，股價就會呈現拉回。
羅尤美也進一步點出，SpaceX在IPO之前，已經先進行私募，機構法人對於私募未上市企業的估值，掌握度必定大於散戶，因此如果SpaceX上市後，機構法人有較大的賣出，通常也會引爆散戶恐慌，再加上SpaceX上市後，下週又有聯準會新任主席華許首次主持聯邦公開市場委員會(FOMC)會議的變數，市場正嚴陣以待。羅尤美說：『(原音)其實就以往所有這種熱門題材上市前，如果就已經漲這麼多，在資金的利潤結構跟自由現金流還不確定的狀況之下，如果估值相對比較高的話，那IPO是不是可能會被重訂價，上市之後反而真的就要用現金流量跟營收，來跟其他已經上市的公司來公開比較的話 ，那這時候就會有評價估值的重新檢驗 。』
SpaceX創史上最大規模IPO 全球投資人關注對AI類股排擠效應
隨著SpaceX創下史上最大規模IPO紀錄，募資高達750億至860億美元，市值更上看1.78兆美元，是否對AI類股產生資金排擠效應，也引發關注。羅尤美認為，今年以來，全球表現最好的市場有三個，一是美國費城半導體指數、二是南韓股市，第三就是台股，都是受惠於AI半導體相關題材，自然面對的回檔壓力也會比較大。羅尤美說：『(原音)台股在過去幾次，不論今年的一些在荷莫茲海峽一些戰爭發生，遭受的震盪都比韓國股市來的穩。韓股畢竟今年是漲得又特別多。回到台股其實有蠻多不論藉由ETF或者是定期存股這樣概念的散戶其實蠻多的，那這個一方面也是有一些基本的逢低買盤。』
SpaceX 以股票代號SPCX在那斯達克掛牌上市，並破天荒為散戶預留高達30%的認購額度，台灣等全球投資人都可透過特定券商申購，進一步磁吸散戶資金。
不過，野村投信策略暨行銷處資深副總張繼文認為，受惠於AI科技熱潮與半導體需求強勁，台股在MSCI新興市場指數中的權重占比已超越中國，位列全球新興市場第一。美國的AI發展仍高度依賴台灣供應鏈，SpaceX上市評估較有可能排擠到科技七巨頭的股票資金，甚至SpaceX上市後若後續營運績效表現好，反而有利於台股供應鏈表現。張繼文說：『(原音) SpaceX主要是低軌衛星的這些需求，台灣很多低軌衛星的公司，不過相關的供應來講的話，如果SpaceX籌資順利 ，它的業績能夠更好，當然對台灣相關的供應鏈，一定會帶來業績的成長和幫助的。』
根據《路透》證實，SpaceX官方網站及招股行銷文件，無法在香港與中國內地進行行銷；《彭博》（Bloomberg）稍早也進一步確認，SpaceX的承銷銀行已下令，全面禁止中國及香港的投資人參與上市申購。在這個限制下，亞洲交易員與投資大戶紛紛轉向，將目光鎖定在亞洲各地的「星鏈供應鏈」廠商，希望藉此搭上這趟由SpaceX引發的牛市列車；而擁有全球最完整電子零組件聚落的台灣，實質上已成為全亞洲資金公認的「SpaceX潛在供應鏈目標」。SpaceX上市，台股的「AI供應鏈」和「星鏈供應鏈」是否產生資金排擠，抑或是「共榮」，為台股持續寫下新頁，全球投資人正持續關注。(編輯：陳士廉)
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