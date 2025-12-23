股海老牛：抱緊處理的紀律與哲學
文 ‧ 劉秉勳
這次很榮幸可以採訪到財經作家「股海老牛」，訪談目的不僅是探討他的「抱緊處理」投資方法，更是想了解他如何將理性、系統化的科技思維，植入變幻莫測的金融市場。今年受惠AI趨勢，他的投資組合有望再上一層樓，年領股利上看80萬。
科技人生的轉向與紀律的養成
老牛分享過去在國營企業擔任工程師職位，並擁有資管系的資訊背景。他認為，科技人轉向金融最大優勢，就是思維模式的轉變。「我們習慣於用數據說話，並遵循嚴格的流程來確保穩定。」
「當我進入投資領域，自然而然就將這種『系統化、非感性』的思維帶入決策。在台股市場，電子股佔比極高(例如台積電市值佔比已近五成)，我們的強項就是看得懂產業的脈絡與趨勢，這比單純的財務會計更關鍵。」投資如同寫程式，需要一套嚴密的邏輯框架，排除人為情緒的干擾，這正是科技業訓練出的紀律。
老牛謙遜地說，「我的悟道並非谷底翻身的頓悟，而是循序漸進」。
菜鳥時期的衝動與最重大的失誤
由於父母理財觀念保守，他習慣將閒錢定存，投資觀念啟蒙較晚。直到30歲以後，在職場接觸到更積極的財商思維，才開始嘗試用閒錢投資。和多數新手一樣，當時還是菜鳥的股海老牛對投資抱有不切實際的幻想，他回憶，當時想像「如果進入股市，明天我就財富自由了」，因此起心動念買進了人生第一張股票─鴻海(當時股價約90元)。
這對當時月領三、四萬的他而言，無異於梭哈身家，沒想到隔日股價表現超出預期，情急之下趕快賣掉，賠了幾千元。讓他沒料到的是，僅僅幾週，鴻海又漲了回來。這次虧損讓他徹底反思，開始認真鑽研股市，研究股神巴菲特、查理蒙格的價值投資。
這段初期追高殺低的挫折，加上2021年底他剛離開職位，馬上就碰到2022年的空頭市場(台積電從800多元跌到400元以下)，讓他更加堅定「抱緊處理」的哲學。他意識到，只有找到真正有價值的公司，並且用時間去複利、去等待，才是對抗市場不確定性的唯一解方。
「抱緊處理」的核心哲學與實戰
「抱」(長期持有)和「緊」(緊盯數據)哪一個難度更高？
「抱緊處理」的核心在於紀律與執行力。老牛認為，如果要在這四個字中挑出散戶最難做到的一點，一定是「抱」(長期持有)。
「緊」(緊盯數據)相對容易，那是技術層面的執行。但「抱」卻是對人性的巨大考驗。當股價大漲時，散戶會因為貪婪而想賣出；當股價大跌時，則會因為恐懼而被迫賣出。這種情緒波動會讓投資人失去複利累積的機會。因此，「抱」考驗的不是知識，而是紀律與信念。
篩選「抱緊股」最核心 最不能妥協的三個標準
既然「抱」如此重要，那麼判斷一家公司是否值得我們長期「抱」住，就必須建立在嚴格的數據標準上。他歸納出必勝公式：「獲利成長＋股利增加＝股價上漲」。對他來說，最核心、最不能妥協的三個標準是：
穩健且成長的獲利能力：觀察近五年獲利是否穩定成長，這證明公司業務模式的可持續性。
持續且慷慨的現金股利：股利不僅是報酬，更是公司「現金流充裕」的最佳證明。「我要求公司至少連續五年穩定配發股利，且配息率合理」。
合理的本益比(P/E Ratio)：觀察公司過去三至五年本益比區間，確保當前買入價格處於合理或低估範圍，避免在高估值時進場。
利用估值法建立「買入的安全邊際」：老牛進一步解釋，他採用「平均股利估價法」，計算出「便宜價」、「合理價」和「昂貴價」，正是為散戶建立「買入的安全邊際」。所謂安全邊際，就是在價格低於公司實際價值時買入，以降低風險。他的建議是：應盡量在「便宜價」或至少「合理價」區間買入。當股價跌至便宜價時，代表市場極度悲觀，此時買入不僅風險最低，未來潛在股利殖利率也最高。只要股價落在「便宜價」範圍，就能夠使出四字訣「抱緊處理」。
投資挫敗：大立光與台化的警示
當然人在江湖走，哪有不挨刀。關於投資的挫敗經歷，老牛說，大立光和台化是他心中的痛。關於大立光，過去五年業績不佳股價一路從六千元跌到剩二、三千元，目前已經出清所有大立光持股。至於傳產股台化，他表示傳產股業績本就難有突飛猛進的成長，正逢中國經濟慘淡，加上近年台股很吃題材，大環境和題材俱弱的情況下，台化股價持續下探。他最終認賠20%將台化全部出清。這個案例再次印證了他的必勝公式：「獲利成長＋股利增加＝股價上漲」，反之則是股價下跌，讓他的必勝公式更具參考性。
為了讓更多投資人建立安全邊際，老牛開發了《Smart ETF》APP，將投資從「藝術」轉變為「數據化、系統化」工具，最大的好處是消除情緒，確保一致性。工具能快速篩選數百檔股票／ETF，並準確算出估值，讓投資人不再憑感覺買賣。
對存股族的啟發與市場展望
談到台灣目前投資氛圍，老牛認為「存股族」最常犯的盲點是「只看殖利率，不看獲利成長性」，也就是陷入「殖利率陷阱」。許多人會追逐高殖利率，但卻忽略了高殖利率可能是因為「股價下跌」或公司「掏空老本」配息所致。真正的存股，是追求「股利與價差的雙重成長」。必須確定公司獲利是穩定成長的，這樣配息才能持續增加，股價才會跟著成長，否則只是在原地踏步甚至倒退。
高股息ETF確實為散戶提供了低門檻、高分散性的投資選擇。然而，它與老牛的個股策略有本質上的不同。「抱緊處理」個股策略，是基於對公司長期的信仰與承諾，除非基本面變壞，否則不賣。
ETF為了維持高配息或符合指數調整，會定期賣出成分股中不符合標準的公司，這本質上是在做「波段操作」，而非真正的長期持有。老牛提醒投資人：要了解ETF調整成分股時的換股成本，也要看清楚，你拿到手的股息，很可能部分是來自於資本利得，而非穩定的營收。
展望2026年 具長期價值投資潛力的產業趨勢
展望未來，我們必須跳脫傳統的景氣循環思維。老牛認為最具長期價值投資潛力的產業，必然是與AI(人工智慧)和BI(商業智慧)相關的結構性趨勢。這波趨勢與以往不同，AI算力需求和數據爆炸是一種長期結構性轉變，一旦啟動，其需求將持續數年，不會輕易被替代。
他建議關注以下兩大類別：
金融股：市場的穩定劑，且金融指數正在創新高。他們積極買進AI相關股票和債券，加上降息預期，將拉高其評價。明年股利表現值得期待(如富邦金、國泰金等壽險類龍頭)。
電力相關：供應鏈龍頭如台達電、光寶科等，是AI算力基礎建設中不可或缺的一環。
老牛強調強者恆強、大者恆大是未來市場的主基調，投資人應該將目光鎖定在這些具備長期優勢的「鏟子股」上。
股海老牛的「抱緊處理」哲學證明了紀律和數據才是散戶在市場上最可靠的武器，它不僅是一套選股方法，更是一種對抗人性弱點的生存之道。
