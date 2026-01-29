股海震盪免驚！5檔超抗跌「嚴選ETF」名單出爐 最強的漲幅近16%

財經中心／師瑞德報導

台股波動加劇之際，海外主動式 ETF 展現抗跌力道。00988A、00990A 等 5 檔今年以來全數維持正報酬，最高漲幅近 16%。透過全球配置，掌握 AI 軟體、記憶體與電力等關鍵資源，為投資組合登上了「安全戰艦」。（AI製圖）

台股今年以來走勢起伏較大，動輒出現劇烈波動，例如29日盤中就突然大跳水，高低點落差超過500點，讓許多投資人看得膽戰心驚 。面對詭譎多變的股海，為了不要讓辛苦累積的「錢錢的小船說翻就翻」，做好資產配置、納入具備抗跌能力的標的至關重要。透過布局海外ETF，不僅能掌握全球AI關鍵資源，在台股發生波動時，更如同自備了安全氣囊，能有效提升投資組合的穩定度 。

台股29日盤中遭遇亂流，早盤指數一度逼近3萬3千點整數大關，隨後獲利了結賣壓湧現，指數反轉向下急殺，高低點落差超過500點，新台幣匯率也同步由升轉貶 。在許多台股ETF隨勢由紅翻黑之際，投資於美股、歐洲等市場的海外ETF則展現相對抗跌的力道，其中有3檔海外主動式ETF在盤中仍逆勢遊走於紅盤之上 。

5檔海外主動ETF今年皆正報酬 00988A、00990A表現居前

觀察目前市場上5檔海外主動式ETF今年以來的績效表現，全數維持正報酬 。根據CMoney統計至1月28日資料顯示，主動統一全球創新(00988A)今年以來累積漲幅達15.87%，表現相對突出，也是目前唯一報酬率突破雙位數的海外主動式ETF 。

緊追在後的是主動元大AI新經濟(00990A)，今年以來漲幅為9.99%；主動台新龍頭成長(00986A)漲幅則為4.08% 。這3檔ETF在今日台股大幅震盪時，股價表現相對抗跌 。另外，主動中信ARK創新(00983A)與主動摩根美國科技(00989A)今年以來也分別累積了1.18%及0.92%的漲幅 。

全球配置如安全戰艦 海外布局掌握AI關鍵資源

投資組合中納入海外ETF，正是全球資產配置的價值所在，透過持有強勢美元資產和布局不同屬性的市場，在台股發生波動時，猶如登上了超穩的安全戰艦 。

今年投資主旋律仍是AI，台灣股市的強項在於AI硬體製造，但透過投資海外市場，能進一步做到兩件事：第一，升級到擁有定價權的軟體大腦，例如微軟、Google；第二，掌握台股買不到的關鍵資源，如HBM關鍵技術的記憶體龍頭，以及缺電題材下的電力核能基礎建設 。

考量多數投資人對海外市場較不熟悉，且直接交易海外個股成本較高，因此透過海外主動式ETF來參與AI長線行情，是不錯的配置方案 。

