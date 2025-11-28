股王亮燈漲停！信驊創7315元新天價 昨敲進1張賺66.5萬

股王信驊飆漲停達7315元天價，再創台股新里程碑。（圖：信驊科技網站）

台股股王、伺服器遠端管理晶片廠信驊 (5274)今（28）日股價持續衝高，盤中鎖住漲停價達7315元，再創台股個股新里程碑，不僅續創新高，也再度締造台股個股新里程碑。

Google自製晶片題材發威，IC設計股今天表現生猛，股王信驊飆上7315元新天價，再次打破台股單一標的報價紀錄，換算昨天收盤進場持有的人，抱到1張，估可賺66.5萬元。

除了信驊以外，同屬IC設計股的聯發科（2454）盤中也一度衝至1410元，漲幅逾半根。

