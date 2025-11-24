股王信驊上修明年Q1展望 看旺明年全年表現

信驊董事長林鴻明對明年看法樂觀。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕史上最貴的台股股王信驊(5274)今日召開法說會，因客戶需求強勁，信驊董事長林鴻明上修明年首季目標，預估明年首季營收約26-27億元，年增25-30%，再創單季新高，明年首季將是很好的一季，毛利率介於66.5-67.5%之間，但BT載板供應吃緊，影響成長動能；至於明年第二季訂單能見度也漸提高，不僅是AI伺服器或是一般伺服器，明年年增率皆有機會呈現雙位數成長，此外，信驊已成功打入輝達新世代Vera Rubin平台，旗下AST 2700晶片樣品已經出貨，量產版本明年首季即可問世。

針對今年第四季，林鴻明表示，第四季將優於第三季好，今年呈現逐季成長，11月和12月營收持續向上，目前沒有庫存問題，但上游供應端T-Glass相關BT載板仍相對吃緊，看好明年AI伺服器和一般伺服器皆會雙位數成長，預估AI晶片與CSP(雲端服務提供商)相關AI ASIC晶片將於明年下半年放量大增。

近來AI泡沫化疑慮不斷發酵，林鴻明認為，AI應用相當穩固，就連信驊自己的工程師都大量採用AI相關技術，不會泡沫化。

