股王信驊再寫歷史新高！早盤攻上8350元

▲信驊近日強攻大漲，今日早盤再狂飆，攻上8350元新天價。（圖／信驊官網）

[NOWnews今日新聞] 台股股王信驊近日強攻大漲，繼週二股價正式突破8000元關卡後，今（14）日早盤再狂飆，攻上8350元新天價，再創歷史新高。而近日法人也將信驊目標價一口氣大調升，原6890元拉升至10500元，首檔「破萬」個股指日可期。

信驊12日早盤突破8000元關卡，最高來到8165元。今日早盤一度攻上8350元，漲出半根紅K，也再度寫下歷史新紀錄，

凱基投顧發布報告，大幅上修信驊目標價拉升到10500元，並給出「增加持股」評等。

廣告 廣告

凱基投顧表示，之所以大幅上修評價，核心來自三個變化。第一，是對2026至2027年美系雲端服務業者（CSP）在AI與通用型伺服器的需求看法轉趨樂觀，且對BMC晶片需求變得更明確、動能更強。

第二個利多則是供應鏈突破。凱基指出，信驊的BMC晶片首度成功打入某家美系CSP的AI ASIC伺服器供應鏈，預計將從該客戶的下一代產品開始出貨，產品型號為AST2700，被視為2027年新的成長引擎。

第三，則是產業端的供應壓力有望鬆動。凱基認為，先前市場關注的BT載板供貨吃緊情況，接下來可望進一步緩解，有助於整體供應鏈運作更順，間接支撐出貨與獲利節奏。

據了解，輝達全新AI平台Rubin今年起進入量產出貨，同步推出BlueField-4晶片，象徵AI平台應用已由單純算力，進一步擴展至資料儲存與系統管理層。北美四大雲端服務商（CSP）已確定下單，帶動代理式AI系統需求快速升溫，相關供應鏈率先受惠。

BlueField-4除整合輝達自研Grace晶片、Spectrum-X乙太網路架構外，也納入信驊的BMC（Baseboard Management Controller）晶片，讓信驊正式切入Rubin平台核心架構，後續出貨動能備受市場關注。

法人指出，信驊早在BlueField-3世代即與輝達合作，但當時代理式AI的重要性尚未完全浮現。隨著輝達下世代平台將記憶體與系統管理功能列為核心，BlueField-4有望成為信驊BMC晶片出貨的全新引擎。

市場也看好信驊打入輝達供應鏈，成為AI伺服器受惠者。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台股首檔「目標價破萬」個股出現！信驊三大利多 法人喊10500元

股王信驊持續向上衝！盤中衝8165元新天價 寫下台股新天花板價格

信驊去年12月、Q4、全年營收創高 法人看第一季營收可望續寫新高