股王信驊啟用高雄研發中心雙引擎加速！打造沉浸式AI體驗中心

台股股王、遠端伺服器管理晶片廠信驊今日宣布啟用高雄研發中心，地點位於高雄港蓬萊商港區棧叁庫，並與高雄市市長陳其邁等一同見證棧叁庫 PIER F 啟動典禮。高雄研發中心落成象徵信驊科技完整建立「新竹總部、高雄研發中心」的南北運作模式，加速提升研發效率，並為南臺灣科技產業升級注入強勁動能。

隨著南臺灣半導體S廊帶聚落成形， 半導體上下游以及IC設計產業鏈結日益緊密。信驊科技除現有的新竹總部與台北辦公室，進一步深耕南部，宣布進駐高雄港蓬萊商港區棧叁庫作為南向拓展的基地，目前已正式組建晶片研發團隊；未來將持續吸納在地優秀人才，擴大規模。

信驊表示，除了在當地建立技術研發團隊外，信驊科技亦同步啟用旗下子公司酷博樂Cupola360全時全景相機展示中心，對外亦開放一般民眾參觀體驗。現場設置了互動區域，參觀者可即時體驗酷博樂最新研發的 360度全時全景相機及其搭配的AI平台；同時並設置一間獨立沉浸式展間，利用最新的 360 度影像技術搭配投影，讓觀看者沉浸式欣賞台灣各地的獨特美景，體驗身歷其境的感受。

信驊董事長林鴻明表示，隨著南臺灣科技產業環境的完善，在地半導體人才亦已逐步成熟，信驊科技於高雄成立研發中心，期望借重在地優秀半導體及IC設計人才，推動信驊科技在南臺灣的技術發展，持續強化產業競爭力〪未來新竹總部專注於 IC 設計核心，高雄研發中心則將集結南部優秀人才，輔助晶片研發技術

發展與應用深化。最令人期待的是高雄研發中心坐落於具備港灣特色的棧叁庫 PIER F碼頭，未來可以將信驊高科技研發中心、Cupola360酷博樂產品體驗中心與高雄的港灣美景、優質生活環境結合，吸引更多優秀人才。」展望未來，信驊科技期待高雄研發中心能以南北雙引擎模式推動公司成長，提升整體營運效率與技術創新速度，提供更高效、更可靠的晶片解決方案。

