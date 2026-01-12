股王信驊大漲390元、收在8055元 ETF群族一片紅通通
台股12日收在30,567.29點，漲278.33點，漲幅達0.92%，台積電漲10元收在1690元，聯發科漲25元收在1445元；台達電漲40元收在1055元；股王信驊法說會釋出好消息，股價漲破八千元大關，大漲390元、收在8,055元。
ETF族群部分，本周有13檔配發股利的消息激勵之下，00919群益台灣精選高息、00940元大台灣價值高息、00878國泰永續高股息、00937B群益ESG投等債20+、00981A主動統一台股增長等股價與成交量都有所表現。
第一金太空衛星ETF(00910) 今(12)日盤中最高價達53.80元，漲幅7.39%，尾盤收在52元，上漲3.79%，今年開年7個交易日，漲幅達18.37%，不僅在海外股票ETF表現位居首位，更在全台317檔掛牌ETF中不分類型名列第一，吸引散戶、法人投資者，積極搶進投資換手。
今年來前十強台股ETF皆大漲6%以上，其中，台新臺灣IC設計（00947）、新光臺灣半導體30（00904）更大漲二位數。
看更多 CTWANT 文章
帳戶多出103萬轉帳！ 他一查真相「竟是年終分紅」
獨家直擊／超大咖！《阿凡達》山姆沃辛頓現身台北街頭 寒流來襲穿短袖騎機車接地氣
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
其他人也在看
1月27檔ETF除息一表看！這2檔ETF年息率竟飆破15%
時間來到2026年，ETF投資人也喜迎來新的「配息輪迴」。《Yahoo股市》也統計本月除息的27檔ETF一覽表，其中最令人驚豔的莫過於年息突破15%的國泰台灣科技龍頭（00881）、群益半導體收益（00927），在科技股的優異表現之下，配息表現相當亮眼，令人稱羨。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 2
關禁閉上車機會可期！ 內資上看這「飆股」目標價300元
大和資本證券指出，記憶體受惠AI資料中心需求強勁與供給持續受限，2026年將延續價格上升趨勢。有鑑於大宗記憶體供給短缺，記憶體產品單位售價2025第四季至本季將大幅上揚，帶動2026年獲利表現強勁。大和資本看好的全球五大記憶體指標股，包括美股的美光，日股的鎧俠，韓股的S...CTWANT ・ 1 天前 ・ 15
新ETF開始募集 非投資等級債再受關注 元月ETF除息季登場 CPI、零售銷售數據登場 台灣投資人聚焦Fed降息線索｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在新ETF開始募集，非投資等級債再受關注；元月ETF除息季登場，投資人如何卡位除息與長線成長？以及CPI、零售銷售數據登場，台灣投資人聚焦Fed降息線索。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 2
一圖看》記憶體大缺貨！大廠毛利率飆破60% 超車台積電
[Newtalk新聞] 記憶體市場正面臨嚴重的「地獄級」缺貨危機，隨著人工智慧（AI）技術的快速發展，對高階記憶體的需求大幅增加，推動市場價格飆升，供應鏈緊張情況日益嚴重。三星、SK海力士等主要記憶體廠商的產品價格，預計在2026年將出現大幅度的漲幅，供需失衡問題引發產業高度關注。 分析師葉俊敏指出，此波缺貨現象恐將持續至2027年底。以下是分析師解析產業現象完整內容： 首先，市場供需失衡是此次缺貨的關鍵。AI模型對高階記憶體的依賴日益增加，尤其是在雲端服務商加大資本支出下，預計2026年需求將年增45%。價格方面，2026年DRAM價格將有84%的年增幅，顯示市場價格飆升壓力非常大。 此外，整體庫存極低，成品庫存僅約4至5週，供應鏈幾無緩衝空間。供給端方面，原廠產能高度集中於高頻寬記憶體（HBM），非HBM DRAM產能受限，進一步加劇記憶體短缺。 面對嚴峻的缺貨與價格壓力，記憶體廠商已調整策略，以「60%毛利率」作為定價底線，三大廠商將以高毛利率維持利潤，形成新常態，高於台積電。 綜合來看，此次記憶體「地獄級」缺貨是多重因素疊加結果，需求驅動與供給限制共同推升價格與缺貨。市場預計此新頭殼 ・ 5 小時前 ・ 1
首檔「8字頭」千金股來了！股王信驊飆至8,240元 寫台股新紀錄
股王、全球最大遠端伺服器管理晶片製造商信驊（5274）今（12）日在買盤湧入推升下，盤中一舉飛越8,000元整數關卡，最高來到8,240元，勁揚575元、漲幅7.5%，續寫台股新高紀錄，終場收在8,055元，漲幅收斂在5%左右。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 7
爆料台積電「加碼千億美元」內幕！美商務部長：違反DEI條款
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在最新訪談中又提到台積電，甚至爆料台積電去年3月加碼投資美國1千億美元，是因為違反DEI條款，依規定台積電必須聘請盲人、跨性別及女性工程師，但台積電的員工幾乎都是男性，美國政府因此提出條件，加碼投資可以一筆勾銷DEI違規。中時財經即時 ・ 4 小時前 ・ 56
訂單一路看到2026下半年！淡季照樣旺「這家PCB大廠」全年營收創新高 記憶體、伺服器撐盤
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導PCB全製程廠健鼎（3044）受惠高階應用需求穩健成長，2025年營運表現亮眼，全年合併營收達733.99億元，年成長11.54%，創下歷...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
銀樓黃金價格首破萬八！史上最高 他花5萬買金條變91萬元
中東局勢再起波瀾，伊朗政治不確定性升高，避險資金大舉湧入黃金市場，推升金價再寫歷史新高，國際金價一度衝上每盎司4,610美元，改寫歷史紀錄；國內黃金價格同步狂飆，銀樓牌告價每錢突破18,220元，同樣創下史上新高。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 103
轉單來了 3大成熟製程廠受惠
台積電持續調整成熟製程產能配置，供應鏈觀察，這波調整不僅反映先進製程與先進封裝資源快速集中，也實際帶動成熟製程需求外溢，業者看好，受惠者將以8吋平台、車用與工控長單客戶基礎較深的業者最為明顯，也讓台灣三大成熟製程廠成為主要承接者。隨著設備移轉、產線整併與實際客戶轉單陸續發酵，世界先進、聯電與力積電今年起營運動能明顯受惠。工商時報 ・ 10 小時前 ・ 1
低軌衛星跟AI一起噴！台積電炸264.4億霸榜 這檔「HDI龍頭」緊跟噴126.4億成交額
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導受美股全面收紅、英特爾股價走強帶動，台股今（12）日早盤氣勢如虹，加權指數開高走高，盤中一度大漲近400點、最高來到3068...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
美元更強了！專家看新台幣 這原因重貶不易
[NOWnews今日新聞]美元指數走高突破99大關，加上台積電發放股息，熱錢續匯出，新台幣貶壓增加，一度貶破31.6元，下探31.668元，周五9日終場收在31.595元，續創逾8個月收盤新低價，而累...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 發表留言
外資看好光通訊 點名2台廠給予買進評等
[NOWnews今日新聞]美系外資於最新「光通訊產業」報告中出具，隨全球伺服器展望增溫，同步上調光收發器模組潛在市場（TAM）預期，預計800G及以上光收發器出貨量於2026 至2028年間...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 發表留言
台股元月行情上漲率高 法人看好這些類股
[NOWnews今日新聞]台股9日周五震盪走低，面對短線漲幅獲利調節壓力湧現，盤中一度跌幅擴大，隨後曾翻紅拉回，最後多空拉鋸，壓低下跌71.59點，終場在30288.96點，守住5日均線，成交值為70...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 5
代工大廠賺翻了？鴻海營收衝破8兆、廣達翻倍成長 「電子五哥」2025年戰績震撼開箱一次看
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導代工大廠2025年成績單全面出爐，電子五哥在AI伺服器強力助攻下，營收版圖出現明顯洗牌。隨著12月營收全數揭曉，市場發現，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
被列處置仍噴漲停！「這檔面板股」傳獲低軌衛星封裝訂單上攻 群聯、環宇-KY飆半根
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（8）日台股加權指數盤中上看30,681.99點，多檔個股衝高，尤其遭列處置的29檔上市櫃個股中，矽光子族群的光焱科技（7728...FTNN新聞網 ・ 31 分鐘前 ・ 發表留言
外資上週爆買高股息ETF！「這檔」狂掃破24萬張 00878獲逾14萬張進貨
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台股上週（01/05～01/09）加權指數上漲939.15點，收在30288.96點，漲幅3.2%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資上週共賣超434...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 2
17檔三多護體 法人愛
台股9日走勢上沖下洗，指數震盪壓力大。投資專家認為，短線拉回時可關注新的投資機會，留意2025年12月營收繳出雙增佳績，且三大法人今年以來積極買超，KD指標並未過熱的「三多護體股」，包括華新、國巨*等17檔個股，後市表現機會大。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《熱門族群》低軌衛星助升今年營運 華通、燿華強攻漲停
【時報記者張漢綺台北報導】低軌衛星進入市場快速擴張期，其中又以Starlink腳步最快，讓供應商樂透，佈局低軌衛星多年的PCB廠華通(2313)、燿華(2367)在低軌衛星業務高成長，以及泰國廠新產能開出下，今年營運看好，今天盤中股價聯袂強攻漲停板。 在各國積極推動衛星產業下，2025年全球低軌衛星發射數已超過4000顆，目前主要已發射衛星仍集中於Starlink，2026年預期除Starlink持續擴張外，Amazon LEO、各國衛星相關政策等動能將帶動衛星發射數提升至6,000顆以上，年增逾4成；而根據Gartner研究指出，2026年全球終端用戶在LEO衛星通訊服務上的支出將達到148億美元，年成長24.5%。 由於LEO衛星市場正進入快速擴張階段，加上太空資料中心議題發酵，市調機構預期，未來幾年將有超過20家活躍的LEO衛星服務供應商和超過40000顆衛星投入使用，可望進一步推升低軌衛星未來潛在市場規模，其中又以Starlink腳步最快，讓Starlink供應商華通、燿華、銅箔基板廠台光電(2383)、機構件廠乙盛-KY(5243)等營運看好。 華通投入衛星用板研發與生產多年時報資訊 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
傳報價大漲30%！「封測大廠」飆漲停炸量2.3萬張 去年12月營收寫41個月新高
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠記憶體需求大幅回熱，封裝測試族群也跟著獲益，在訂單不斷湧入下，市場強烈看好力成（6239）後續表現，股價因而飆高，...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
華邦電去年12月營收飆97.7億元 改寫歷史
[NOWnews今日新聞]記憶體熱潮令華邦電年底業績衝出新高，2025年12月合併營收97.7億元，月增13.2%、年增53.3%，改寫1995年上市30年以來單月歷史紀錄；帶動第4季營收266.25...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 8