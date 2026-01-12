股王信驊持續向上衝！盤中衝8165元新天價

▲股王信驊持續發威！今（12）日早盤成功突破8000元關卡，最高來到8165元，持續寫下台股天花板價格。（圖／信驊官網）

[NOWnews今日新聞] 股王信驊持續發威！今（12）日早盤成功突破8000元關卡，最高來到8165元，持續寫下台股天花板價格。

觀察信驊近半年來股價表現，2025年6月12日以每股4545元作收，相當於進場持有1張成本高達454.5萬元，但若抱到今日8165元天價出手，1張現賺362萬元。

信驊去年12月營收為新台幣8.72億元，月增3.80%、年增18.37%，創單月新高。去年第四季營收則為24.43億元，季增4.85%、年增16.13%，同創單季新高。2025年全年營收為90.85億元、年增40.64%，也改寫歷史新高。

信驊為台廠中最純粹的伺服器相關晶片商，拜美國CSP加單，訂單延續到2026年，及中國客戶需求暢旺，第四季營收24.4億元，優於原先預估的20至21億元，法人推測應是反映BT載板取得量能有進展。

展望第一季，法人指出，隨AI伺服器需求展望仍佳，及載板取得有更多斬獲，預估單季營收可逾26億元，季增近10%，年增近30%，毛利率及獲利可望同步繳出亮麗成績。

