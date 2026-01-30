股王信驊本益比高 衝萬金有底氣？ 廖婉婷3原因分析

台北市 / 黃育仁 綜合報導

台積電價格狂飆天價，聯發科也創新高，這些股票投資人常聽到、常研究，而股王信驊相對陌生，它從去年5月3千多元，漲到現在(1/29)9315元，有望成為台股第一檔「萬金股」，網友疑惑為何信驊可以漲到如此天價，對此統一投顧總經理廖婉婷指出基本面3大因素，成就信驊股王地位。

外資估信驊2027年EPS翻倍 高達200元以上

外資和投顧都劍指信驊有機會衝上萬元，其中凱基投顧較樂觀估10,500元。信驊2025年的EPS 100.02元，外資估2026年可達139.03，最猛的就是2027年估212.10元，基本上從今年看到2027年，EPS呈現翻倍成長。

廣告 廣告

廖婉婷表示，信驊是做BMC晶片，全球市佔率高達7、8成，基本上只要是伺服器，幾乎都有信驊的參與，不過信驊過去幾年曾跌過一段時間，因為AI初期量並不多，2023年到2024年伺服器是衰退的，但是近兩年AI大好，BMC晶片需求也逐漸提升，加上AI進階到推理的階段，Rubin的BMC顆數激增到100至140顆，這也是為何外資估2027年信驊EPS有機會到200元以上的原因。

信驊2026年本益比高達61倍 有再漲本錢？

廖婉婷形容，「BMC在伺服器上有重要性，但卻沒GPU和CPU那麼重要」，所以大廠願意花時間與精力去研發GPU和CPU，對BMC的意願相對不高，加上信驊的生態系整合、市占率和產品穩定度具備優勢，使得客戶直接選擇信驊，進而形成護城河。

信驊2026年預估本益比約61倍，水準偏高，市場質疑「憑什麼繼續往上漲」，廖婉婷則指出，法人最喜歡獲利YoY持續提升的公司，信驊2026年YoY 約45%，且2027年成長率又高於2026年。廖婉婷說，通常越上游且競爭者少的公司，本益比就越高，因此支撐信驊股價邁向萬金的三大理由是「位處產業上游」、「競爭者少，市占率高」、「股本小」3大因素。

廖婉婷補充，過去通用伺服器衰退，因為被AI瓜分，但隨著通用伺服器廠商的訂單需求回升，相關供應鏈如川湖、嘉澤、凡甲、宏致等，也開始浮現投資機會。

看更多「鈔錢部署」

*審慎投資 風險自負*

原始連結







更多華視新聞報導

股王向上衝！ 信驊再寫紀錄 週三盤中8350元所向披靡

上櫃公司非主管全時員工薪資 信驊鈊象力旺居前3名

信驊高雄研發中心啟用 南北布局雙引擎加速創新

