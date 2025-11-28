股王信驊漲停衝上7315元改寫台股紀錄 董座：明年更好

信驊科技董事長林鴻明。

伺服器遠端管理晶片（BMC）大廠信驊科技股價今日表現強勁，一舉衝上漲停板 7,315 元，再度刷新台股史上新高價位。

信驊董事長林鴻明先前表示，2026 年全年營收在AI伺服器與一般性伺服器雙重帶動下，將有望實現雙位數百分比的年增長。儘管面臨BT載板供貨的限制，但公司仍給出了正面的 2026 年第一季財測，預估營收將落在新台幣 26 億元至 27 億元，年增率達 25%~30%。

展望2026年全年，林鴻明預期，明年公司營運將會比今年更好，關鍵在於AI伺服器與一般伺服器兩大業務線將同步增長，均有望達成雙位數百分比的年增長。他解釋，AI伺服器並非取代傳統伺服器，兩者關係為互補，許多AI的前置與後置處理工作仍需透過一般性伺服器完成，這也刺激了一般性伺服器的需求。

廣告 廣告

公司預期，明年下半年將是AI晶片端和CSP業者ASIC端大放量的關鍵時期。同時，打入輝達次世代AI平台Vera Rubin的AST 2700晶片樣品已經出貨，明年第一季會有量產版本問世。



回到原文

更多鏡報報導

輝達、ASIC助攻明年會更好 股王信驊：2026年訂單看到Q2

超車當年大立光！股王信驊攻漲停收6335元天價 刷新台股紀錄

美股迎感恩節假期台股小漲50點 台積電開1445元穩大盤、聯發科繼續衝