股王信驊盤中飆至7715元新天價 創台股最高價紀錄

2025Semicon國際半導體展，信驊攤位現場。資料照，李政龍攝



台股股王信驊今天早盤股價攀高，盤中上漲615元，最高價位觸及7715元，再創新天價，寫下歷來台股個股最高價紀錄。

信驊目前是台股股王，主要從事伺服器遠端管理晶片與利基型SoC解決方案，受AI伺服器、資料中心需求推動，法人將其歸類為AI伺服器關鍵IC供應鏈，被視為AI中長期受惠股之一。

信驊自11/13打破大立光在2017年8月下的6075元台股個股最高價紀錄，股價仍持續創高，今天盤中觸及7715元，持續創下台股最高價紀錄。

廣告 廣告

美系外資日前表示，信驊AST2600 與 AST2700 兩款遠端伺服器管理晶片（BMC）晶片將在明年成為強勢產品，AST2700 滲透率會超過 15%，看好BMC市場增溫，上調信驊今明後3年每股獲利，目標價也從6500元調升至7500元。

信驊近幾季營收約在20億至22億多元，毛利率與獲利水準維持相對高檔，各季稅後淨利約在6億至9億元，搭配股本僅3.78億元，每股盈餘數字亮眼，前三季獲利相當於逾七個股本，位居上櫃公司獲利之冠。

受到AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年累計前11月營收達82.12億元，年增43.51%，預期第4季營收可望延續逐季創高趨勢。

更多太報報導

台股25年首季勝率近八成! 科技主動式ETF 00992A 今上市搶進開年行情

美股收跌＋中國軍演Day2 台股早盤跌逾200點！台積電跌至1510元

2026年首波財富自由機會 威力彩連18槓！元旦頭獎上看3.7億元