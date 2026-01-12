股王信驊衝破8000元！創台股新高紀錄

櫃買市場股王信驊（5274）今日早盤展現驚人爆發力，開盤即跳空站上7,955元，經過短暫回檔至7,800元附近後，再度發動強勢攻勢成功突破8,000元心理關卡，在10點半過後更是一舉攀升至8,145元，單日大漲480元，漲幅達6.26%，創下台股史上新高紀錄。

股王信驊突破8000元，創下台股歷史紀錄。（圖／資料照）

信驊受惠於人工智慧伺服器市場需求持續強勁，加上一般伺服器出貨穩定成長的雙重利多推升下，營運表現亮眼。2025年12月單月營收達8.72億元，不僅較前月成長3.8%，與去年同期相比更是大幅增長18.37%，成功創下歷史單月營收新高紀錄。

從季度表現來看，信驊第四季營收達24.43億元，較第三季成長4.85%，同樣刷新歷史單季營收紀錄。累計2025年全年營收達90.85億元，年成長率超過四成，全年營收表現同樣創下歷史新高，一舉實現12月單月、第四季單季與全年營收三項指標同時創新高的亮麗成績。

台股上市市場今日在權王台積電領軍下，加權指數強勢上揚超過300點並改寫歷史新高，漲幅約在1%附近。上櫃市場方面，在股王信驊的強勢帶動下，中小型股票表現更加搶眼，盤中有超過20檔個股攻上漲停板，推動櫃買指數在開盤即大漲2%的亮眼表現。

