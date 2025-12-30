股王信驊飆7715元新天價 創台股最高紀錄
台股在昨天創下2萬8810點的收盤新高後，今天（30日）回檔整理，開低震盪走低。不過，股王信驊無畏大盤拉回，早盤一度大漲615元或8.6%，飆上7715元新天價，再度刷新台股單一個股的紀錄。信驊從今年4月股災低點以來，已飆漲5440元，漲幅超過2倍之多。
信驊今年11月中旬以6335元寫下台股新高紀錄，超車大立光2017年的紀錄；隨後一鼓作氣站上7千元大關，成為台股首檔「7字頭」千金股。封關前一天，今天股價盤中一度大漲615元，來到7715元寫新高。
信驊股價飆高後漲勢收斂，到中午1點為止，信驊股價上漲500元或7.04%，來到7590元，成交量約450張，已超越昨天全天成交量254張。
信驊是全球最大遠端伺服器管理晶片（BMC）製造商，產品大量用於AI伺服器上，公司自結前11月營收為82.13億元，年增43.5%。信驊預期，第4季營收可望延續逐季走高的態勢，明年第1季營收將進一步攀升至26~27億元，再創單季營收歷史新高。
至於信驊的股價展望，摩根士丹利（大摩）把信驊目標價從6100元大幅調升到7500元，是外資圈最高預估；高盛從6000元上調到7300元；摩根大通（小摩）則是從7000元調高到7200元，三家外資一致給予優於大盤與買進評等。
◆本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。
其他人也在看
星宇年終縮水剩1個月內部爆炸鍋 長榮豪發6.5個月、非主管調薪2500元
疫後航空市場回溫，各家航空公司年終與調薪狀況備受關注。星宇航空去年（2024）年終為2個月、調薪約3.5%至5%，今年因營運環境變動、客運表現與去年不同，年終改為1個月、整體調薪約3%；長榮航空方面，去年年終約7個月、加薪約4%，今年則傳出年終6.5個月、非主管調薪2500元。兩家業者均表示，相關發放係依營運成果與未來布局通盤評估。華航則需等獲利結算完成，經董事會決議後定案。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 11
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
台股最貴！股王信驊攀7,715元續寫新天價 今年來大漲5,440元最驚人
股王、全球最大遠端伺服器管理晶片製造商信驊（5274）不甩大盤低迷氣氛，今（30）日盤中股價一路驚驚漲，截至上午9時40分，暫報7,715元再寫歷史新天價，大漲8.6%、615元。股王自今年4月股災低點以來，已飆漲5,440元，漲幅逾2倍之多。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 6
【2025ETF風雲榜】力壓0056！「最猛高股息」00882年賺25% 這3檔不賺反虧一次看
2025年步入尾聲，台股飆漲表現寫下不少驚奇。《Yahoo股市》也統整近年最具話題性的高股息ETF今年來報酬率排行榜（還原權息值），前三名均有2成以上報酬率，中信中國高股息（00882）以25.63%登頂，力壓老牌知名的高股息ETF 0056，卻有3檔不僅沒賺錢，報酬率更呈負值。資深證券分析師謝明哲受訪指出，今年企業高度成長，明年配息可期，且高股息仍是追求現金流的優選，明年仍可繼續投入。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 3
大摩最新目標價曝光！國家隊連9天掃貨這電子中游大廠 明年有望淡季不淡
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（29）日收28,810.89點，漲254.87點或0.89%。八大公股昨日賣超31.04億元，其反手買超前十大個股，包括4檔電...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
中國大陸「瑞幸咖啡」登台 路易莎董座黃銘賢：台灣市場會讓他們「非常辛苦」
被譽為「星巴克殺手」的中國大陸連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡（Luckin Coffee） 傳出12月登台、店址選在台北南京東路三段，引發市場高度關注。對此，台灣本土咖啡龍頭路易莎咖啡（2758） 董事長黃銘賢今（29）日首度親自回應，直言瑞幸所採行的商業模式，其實是「台灣20年前走過的路」，而台灣市場的競爭結構，將讓瑞幸在台發展「非常辛苦」。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 184
狠殺14週終於收手！外資捧18.7億補貨0050 買超00919等5檔高息ETF逾7萬張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（29）日收28,810.89點，漲254.87點或0.89%。外資買超95.10億元，觀察其買超ETF，入手最多的是規模高達1.01...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 2
戶頭200萬想買0050 她猶豫何時該進場？網友揭關鍵：All in就對了
股海茫茫，再厲害的投資人也無法精準預測高點或低點。一名月女網友增貸200萬元資金剛入帳，正在猶豫要All in投入0050，或等到明年低點再進場，因此發文詢問網友意見，貼文引起討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 12
野村積極成長基金經理人葉穎娟：投資人應克服「賺了就跑、賠了死抱」
走過動盪的2025年，台股上漲約兩成漲幅，不少基金也繳出亮眼績效。從川普關稅風暴衝擊大跌，再到AI題材飆漲，基金經理人如何面對市場動盪？如何展望2026，又給投資人哪些建議？野村積極成長基金經理人葉穎娟直言，台股本質上是一個偏好成長型的市場，資金永遠在追逐高成長的機會，因此她長期採取積極策略，並維持遠見雜誌 ・ 21 小時前 ・ 1
熱門股／跨年前必布 元月10年勝率最高15檔
野村投信表示，在美科技股回神的帶動下，台股加權指數維持高檔震盪，電子股表現強勢，AI 與電力相關題材續熱。本週進入耶誕長假，外資動能相對放緩，交投逐漸轉淡之際，資金預期將更集中於明年成長確定性高的族群，如光通訊、PCB、散熱、低軌衛星、半導體先進製程等；指數維持高檔震盪，拉回有支撐可擇優布局市值型主動式ETF，靈活鎖定權值股長線機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
財神追著你跑！2026財運TOP3星座曝光，錢包準備裝滿滿！
2026年的星象變化，讓不少星座在財務表現上特別有感。從本業收入到額外進帳，有些人會明顯感覺到「錢開始動起來」。整體來看，有3個星座在這一年財運表現相對突出，不只收入來源變多，也較容易看到實質成果。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 5
台灣自行車王國衰敗？2大龍頭股價殺回10年前 專家揭雙重打擊
近年台灣自行車產業景氣承壓，產業龍頭巨大與美利達股價跌回至約十多年前價位，引發市場對「自行車王國」前景的關注。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的關鍵，主因遭遇「雙重打擊」，恐怕再回不到到疫情那段時間的榮光。中時財經即時 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
群創轉型有成爆量漲停！面板報價止跌「這2檔」利多狂揚 它卻1原因垂淚跌停板
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導群創（3481）轉型有成，日前傳出手握SpaceX關鍵封裝訂單，帶動其今（29）日股價強攻漲停，爆量36.9萬張，再加上研調顯示面...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 2
鴻海醒了？今強漲3%收復230元失土 分析師曝一關鍵：保守看待
鴻海醒了？鴻海（2317）今（29）日價量表現出現起色，不僅股價重新站回230元大關，更在開盤一小時內爆出3萬張大量，買盤回溫。不過，啟發投顧分析師郭憲政提醒，鴻海股本大，要突破壓力區需要大量才能攻上，然外資目前仍在休假，短線續攻機會有限，建議不要急追。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 4
目標價喊上52元！三大法人砸24.6億狂掃這「航海王」4萬張 利多能見度直達2月
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/22~12/26）收在28556.02點，週漲859.67點、漲幅3.1%。據證交所盤後公布籌碼動向，本週投信賣超70.45...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
台積電最大敵人竟不是三星、英特爾 外媒曝2大問題快失控
在AI浪潮席捲各行各業之際，台灣的「護國神山」台積電成為大廠爭相搶訂產能的目標。然而，科技媒體《Wccftech》指出，AI需求過度火熱，反而讓台積電承受前所未有的營運壓力，公司正面臨兩項幾近失控的挑戰，可謂「因成功而受苦」。中時財經即時 ・ 23 小時前 ・ 3
封關前績效見真章! 前15大ETF績效分化 00981A大賺7成輾壓高股息
2025年台股多頭續衝漲幅達25%，封關倒數前盤點全市場154檔股票ETF，今年5月底甫上市的主動統一台股增長(00981A)規模空降第13名，在規模前15大的ETF中，00981A今年以來報酬率超過7成，比第二名國泰台灣科技龍頭(00881)的37.04%，多賺超過30個百分點。6檔高股息ETF今年含息報酬率卻只有個位數，存股族如果只重視股息，實際總報酬率大幅落後大盤，反而錯失多頭行情的資本利得機會。太報 ・ 5 小時前 ・ 4
主動式ETF掛牌潮！2檔台股標的明天問世 2026年這檔搶頭香
[Newtalk新聞] 年底封關倒數，台股再創新高，外資的動作轉向為 2026 年預做佈局模式，大盤在基本面、產業面，及資金動能支撐下可望衝刺「金馬」行情，國內主動式台股ETF也如雨後春筍般陸續掛牌。 台灣證券交易所表示，由台新投信募集發行的「主動台新優勢成長」（00987A），及群益投信募集發行的「主動群益科技創新」（00992A）將於明（30）日掛牌，並得辦理融資融券。含上述兩檔ETF，在集中市場掛牌的ETF將達 205 檔。（含被動式 190 檔及主動式 15 檔） 此外，甫在上周五（26日）成立的，第一金台股趨勢優選主動式ETF（00994A），預計將在明（2026）年 1 月 7 日起正式於交易所上市掛牌交易，將成為明年首檔掛牌的台股主動式ETF。 今年來，台股市場一路在科技產業領軍帶動下攻高，明年在全球寬鬆政策、科技業訂單與獲利預期勁下，加上九合一選舉的政策的利多助攻下，預期台股投資的前景樂觀。各大券商預估，明年台股指數高點區間落在 30,000～35,000 點間，成長空間可期。第一金投信提醒，第一季台股在「紅包行情」效應的推波助瀾下，投資人可藉由台股主動式ETF，由經理新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1
記憶體族群強攻 南亞科創200元新天價 多檔模組廠漲停
DRAM缺貨漲價預估持續到明年，營運展望受法人看好，帶動記憶體族群今股價表現亮眼。南亞科（2408）今股價開高走高，以189元開出，盤中飆漲達200元新天價，截至11點12分，股價暫報196.5元，上漲8元、漲幅4.24%，成交量超過9.29萬張。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 3
光通訊缺貨警報拉響 台股概念股同步飆
[NOWnews今日新聞]隨著AI資料中心加速升級互連架構，共同封裝光學（CPO）與800G高速光模組的量產，正把光通訊產業推進「供不應求」的新階段。外資傑佛瑞（Jefferies）在報告中點名，市場...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1