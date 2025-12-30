股王信驊飆7715元新天價 創台股最高紀錄

信驊成為史上最貴的股王，盤中衝上7715元再創新天價。（圖：信驊科技網站）

台股在昨天創下2萬8810點的收盤新高後，今天（30日）回檔整理，開低震盪走低。不過，股王信驊無畏大盤拉回，早盤一度大漲615元或8.6%，飆上7715元新天價，再度刷新台股單一個股的紀錄。信驊從今年4月股災低點以來，已飆漲5440元，漲幅超過2倍之多。

信驊今年11月中旬以6335元寫下台股新高紀錄，超車大立光2017年的紀錄；隨後一鼓作氣站上7千元大關，成為台股首檔「7字頭」千金股。封關前一天，今天股價盤中一度大漲615元，來到7715元寫新高。

信驊股價飆高後漲勢收斂，到中午1點為止，信驊股價上漲500元或7.04%，來到7590元，成交量約450張，已超越昨天全天成交量254張。

信驊是全球最大遠端伺服器管理晶片（BMC）製造商，產品大量用於AI伺服器上，公司自結前11月營收為82.13億元，年增43.5%。信驊預期，第4季營收可望延續逐季走高的態勢，明年第1季營收將進一步攀升至26~27億元，再創單季營收歷史新高。

至於信驊的股價展望，摩根士丹利（大摩）把信驊目標價從6100元大幅調升到7500元，是外資圈最高預估；高盛從6000元上調到7300元；摩根大通（小摩）則是從7000元調高到7200元，三家外資一致給予優於大盤與買進評等。

