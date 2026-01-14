股王再創新天價！信驊飆上8350元 目標價喊到10500

信驊今天再飆上8350元新天價，目標價被喊到10500元。（圖：信驊科技網站）

「股王」信驊（5274）今（14日）股價再改寫台股歷史新頁！受惠於AI伺服器與一般伺服器需求雙雙回升，內外資法人持續看好，信驊目標價被喊到10500元，今天則先以8090元開出，開盤8分鐘衝上8300元，隨後又一度攀升至8350元新天價，同時也刷新上市櫃個股紀錄。

信驊在去年（2025年）表現方面，去年12月合併營收達8.72億元，創下單月歷史新高；累計2025年全年營收更突破90.85億元，年增幅達40.64%。目前國內2家大型金控旗下投顧，都上修信驊目標價，分別是元大投顧喊出9500元；凱基投顧則一口氣拉升至10500元，且維持「增持」評級。至於美系外資目標價喊至8235元；日系外資則估約8000元。

有法人分析，信驊在遠端伺服器管理晶片（BMC）的霸主地位穩固，加上2026年第一季營運展望樂觀，帶動股價持續走高。