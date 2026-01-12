股王再寫里程碑！信驊成台股首檔價位「8字頭」個股

台股今（12）日開高後，截至 11:30 分，盤中漲點仍逾 300 點，成交值 4,040.53 億元。「股王」信驊（5274）更突破 8,000 元關卡，創下新天價。 圖：Yahoo!股市

[Newtalk新聞] 台股今（12）日開高後，加權指數一度達 30,681.99 點，再創歷史新高，上漲 393.03 點，截至 11:30 分，盤中漲點仍逾 300 點，成交值新台幣 4,040.53 億元。晶圓代工龍頭台積電（2330）平歷史最高價，而「股王」信驊（5274）更突破 8,000 元關卡，創下新天價。

台積電法人說明會將於周四（15日）登場，市場資金持續湧入卡位法說會行情，推升台積電股價攀高至 1,705 元，平歷史最高價，上漲 25 元，市值達 44.21 兆元，貢獻漲點大盤約 200 點。

信驊憑藉僅 3.78 億元小股本，加上高營收、高獲利成長等優勢，股王地位屹立不搖。去年 12 月營收 8.72 億元，月增 3.8%、年增 18.4%，創單月新高。第四季營收 24.43 億元，季增 4.9%、年增 16.1%，同創單季新高。2025 全年營收 90.85 億元、年增 40.6%，也改寫歷史新高。

今早，信驊股價以 7,880 元開出，盤中攻到8,240 元，大漲 7.5%，一舉突破 8,000 元大關，成為台股首檔寫下此紀錄的個股。半年前，信驊 2025 年 6/12 日股價以每股 4,545 元作收，相當於進場持有一張的成本 454.5 萬元，但若抱到今日8,240 元天價，單張帳上獲利高達 369.5 萬元。

除了信驊，「股后」緯穎的地位也穩固，近來維持在 4,000 元之上，今盤中暫報 4,125 元，下跌 2.71%；昔日的股王世芯-KY（3661）近來也維持在高價股三哥的地位，暫報 3,645 元，上漲2.1%。不過，千金股從日前的 29 檔盛況，迄今小降為 27 千金。

隨著輝達全新 AI 平台 Rubin 今年開始量產出貨，同時推出「BlueField-4」晶片，象徵 Rubin 平台的商機將從既有的 AI 算力，拓展到資料儲存系統，北美四大雲端服務商（CSP）已確定下單，讓代理式 AI（Agentic AI）系統將隨 AI 記憶體商機全面崛起。

台廠中，信驊的 BMC（基板管理控制器）晶片打入「BlueField-4」供應鏈，將搭上這波代理式 AI 浪潮。BMC 晶片是一種嵌入伺服器主機板的專用微控制器，負責在主系統離線或異常時，提供獨立的硬體監控（例如監控溫度／風扇）、遠端控制和管理功能。

