股王又發威！信驊一度觸及8930元再創新天價

▲股王信驊再度發威，早盤觸及8930元，再度寫下歷史新天價。（圖／信驊官網）

[NOWnews今日新聞] 台股今（22）日盤中上漲644點，創下31890.62點歷史新高，電子及半導體類股也氣勢如虹，尤其股王信驊再度發威，早盤觸及8930元，再度寫下歷史新天價，午盤報8570元，上漲逾200點。

信驊再創台股新天價，剛開盤就衝上8930元，上漲600點、漲幅7.2%。

全球雲端服務供應商（CSP）高度依賴AI伺服器，BMC晶片單位價值隨之上升；去年信驊全年營收90.85億元，年增40.64%，是主要受惠者。信驊董事長林鴻明表示，隨著供應鏈產能到位，營運趨勢呈現向上發展。

外資也持續看好信驊股價再向上，里昂於最新報告中首次將股王信驊目標價上調至10000元，里昂指出，信驊將首次獲得來自某大客戶的關鍵專案，並於2027年開始量產，推動其解決方案在各大AI加速器平台中獲得更廣泛的應用，因此對其後續營運展望樂觀，再度上調獲利。

