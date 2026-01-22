股王又發威！信驊一度觸及8930元再創新天價
[NOWnews今日新聞] 台股今（22）日盤中上漲644點，創下31890.62點歷史新高，電子及半導體類股也氣勢如虹，尤其股王信驊再度發威，早盤觸及8930元，再度寫下歷史新天價，午盤報8570元，上漲逾200點。
信驊再創台股新天價，剛開盤就衝上8930元，上漲600點、漲幅7.2%。
全球雲端服務供應商（CSP）高度依賴AI伺服器，BMC晶片單位價值隨之上升；去年信驊全年營收90.85億元，年增40.64%，是主要受惠者。信驊董事長林鴻明表示，隨著供應鏈產能到位，營運趨勢呈現向上發展。
外資也持續看好信驊股價再向上，里昂於最新報告中首次將股王信驊目標價上調至10000元，里昂指出，信驊將首次獲得來自某大客戶的關鍵專案，並於2027年開始量產，推動其解決方案在各大AI加速器平台中獲得更廣泛的應用，因此對其後續營運展望樂觀，再度上調獲利。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
股王氣勢無法擋！信驊一度攻8795元 再刷新台股新天花板價格
法人按讚信驊！目標價喊出破萬元價格 今日再寫新天價8350元
法人喊出萬元目標價！股王信驊再寫歷史新高 早盤攻上8350元
其他人也在看
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 發表留言
半導體霸榜不是巧合！今年最猛5檔是它們 市值型被甩後頭
台積電法說會後，AI後市吃定心丸，帶旺台股驚驚漲，緊接台美財報季即將登場，法人看好AI驅動盈餘上修循環有望持續走高，在AI股訂單能見度提升與半導體漲價缺貨外溢帶動下，台股記憶體等相關利基股價一路向上飆升，同步推升台股半導體相關ETF績效衝高。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發表留言
大牛股動了！ 「這老字號」攻漲停創新高 專家讚：結構轉換大贏家
因川普對格陵蘭態度放軟、帶動美股上揚，台股今（22）日加權指數大漲逾600點，挑戰32000大關；而受惠於AI熱潮、電力需求攀升，台達電盤中一度漲停來到1245元創新高，對此，前台積電工程師、擁有18年投資操盤經驗的基金經理人沈萬鈞曾表示，台達電其實已在電源供應領域稱霸全球長達25年，並正成為AI時代不可或缺的核心角色。EBC東森財經新聞 ・ 2 小時前 ・ 5
士電漲停！魏哲家喊「怕缺電」重電四雄最強5天已漲逾三成
重電股受惠AI帶動的用電需求增加，加上台積電（2330）日前明確表示「不怕缺單、怕缺電」，市場買盤湧入，重電四雄最強近五個交易日累計漲幅逾三成，其中士電（1503）今（22）日盤中更亮燈漲停。專家提醒，短線操作仍需留意資金輪動及股價乖離，建議投資人等待股價回落至五日線附近再分批進場布局。Yahoo股市 ・ 2 小時前 ・ 8
台股不會跌？關稅利空「散戶硬撐」藏危機 專家示警1異象：小心人踩人慘劇
美國總統川普為了「接管格陵蘭」與歐洲對槓，上周宣布，從2月1日起，對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭的輸美商品加徵10％關稅；從6月1日起，則調高至25％，直至美國達成購島協議。此舉導致股市大拋售，美股道瓊大跌近900點，台積電ADR重挫近5％。對此，財經專家狄驤在臉書發文指出，市場開始反映美歐關稅戰利空，而台股卻逆勢而為，三大法人狂拋，卻......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 60
【力積電九命怪貓2】從雞蛋水餃股翻身！「黃董」黃崇仁身價暴增近5倍至78億元
力積電（6770）乘著DRAM漲價順風車，股價一路狂飆，不僅吸引市場目光，也讓被稱為「黃董」的董事長黃崇仁身價大幅翻揚。根據公開資料顯示，黃崇仁目前持有力積電11萬5,881張股票，持股市值自去年4月股災時約13.85億元，隨著股價強勢回升，如今已暴增近5倍，來到約78.8億元。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 31
台積電ADR跌4.45％！現股跌幅不到2% 股市名師：機會來了
川普放話奪取格陵蘭以及祭出施壓歐洲加徵關稅，市場擔憂地緣政治，美股暴跌，台積電ADR跌4.45%，台積電台北現股（2330）今（21）日盤中跌至1,740元，下跌35元，跌幅約1.97%。國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，「今天機會來了，跌就是很好的機會！」Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 9
矽光子、記憶體都綠了！「IC設計廠」慘淪5檔跌停股 股民：給人上車時機？
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（21）日開低走疲，開盤下跌10.85點至31,749.14點，最低下挫559.23點至31,200.76點，終場收在31,246.37點，...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 7
法人齊砍籌碼偏冷 台積電尾盤救場台股創高續航/聯電受惠漲價題材 矽光子紅燈連發/黃金狂飆4717美元新高 匯率壓力找上楊金龍｜Yahoo財經掃描
周一美國市場適逢馬丁路德金紀念日，休市暫停交易一天。亞股表現普遍低迷，日股下跌、韓股回檔，港股走跌，上證指數小幅走弱，區域市場氣氛偏保守。 台股今（20）日上演「先蹲後跳」，加權指數開盤一度大跌近300點、最低下探31,340.10點，隨後跌幅逐步收斂並翻紅，終場上漲120.70點、收31,759.99點，續創收盤歷史新高，成交值達7,783.51億元；權值股漲少跌多，但台積電(2330)尾盤買盤進場推升股價收在1,775元、上漲15元同寫收盤新高，成為指數翻揚關鍵，二哥聯電(2303)則受8吋代工報價調漲想像帶動強勢表態，盤面資金同步點火矽光子概念股；另一頭記憶體族群受外媒點名「記憶體關稅」壓力影響震盪加劇，南亞科(2408)盤中重挫後跌幅收斂收小跌，旺宏(2337)逆勢收紅，而軍工股則在國防採購題材助攻下吸引買盤，龍德造船(6753)亮燈漲停，雷虎(8033)、漢翔(2634)、晟田(4541)等同步走揚，呈現「權值穩盤＋題材輪動」的高檔拉鋸格局。Yahoo財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 7
【Follow法人】外資重砍台股440億元！大砍面板雙雄友達群創逾12萬張 2檔老AI緊跟在後
三大法人今（21）日合計賣超774.11億元，其中外資重砍440.63億元，大砍面板雙雄友達 （2409）、群創（3481）超過12萬張，出脫聯電（2303）逾5.3萬張，同步調節老AI股緯創（3231）、鴻海（2317）。Yahoo股市 ・ 22 小時前 ・ 17
聯電超吸金！盤中站上70元成交值突破170億元 分析師揭1價位是關鍵
晶圓代工廠、「二哥」聯電（2303）今（21）日延續多頭氣勢，盤中一度大漲逾6%，站上 70 元整數關卡。截至上午10時20分，暫報69.4元，上漲2.3%左右；成交量逾24萬張，僅次於群創（3481），成交值突破170億元。對此，顧德投顧分析師黃紫東表示，聯電在轉單題材與籌碼優勢支撐下短線強勢，但後續仍須留意關鍵支撐價位是否守穩。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 3
熱門股／記憶體遭逢大空襲 新投資建議曝
在記憶體價格走升與產業基本面改善帶動下，相關族群近期表現明顯轉強，不過隨著股價漲幅擴大，市場氣氛也逐步轉向理性，投資人開始提高獲利了結與風險控管意識。盤面觀察，記憶體族群已由全面普漲，轉為個別題材與基本面分化，短線追價意願明顯降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
面板漲不動了？群創一度重摔逾8%炸75萬張大量 「這檔」連2天收綠噴41萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導由於龍頭股台積電（2330）走跌，台股大盤今（21）日也連帶疲軟，加權指數終場收在31246.37點，下跌513.62點或1.62%，成交量...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
15檔年線負乖離 外資搶補
台股加權指數與年線正乖離3成，1,949檔上市櫃股中，卻仍有逾920檔上市櫃股偏離年線，篩選截至20日止，長榮航（2618）、遠東新（1402）及陽明（2609）等15檔，股價仍與年線負乖離、外資連敲偏多操作，股價已陸續展開表態。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
0050和0056今除息！最狂秒填息 363萬股民2/11領息
採季配息、受益人數超過152萬人的國民ETF元大高股息（0056），以及半年配、受益人數破211萬人的ETF人氣一哥元大台灣50（0050）今（22）日除息，受惠台股上漲逾500點，0050上演秒填息，0056最高填息率近7成，363萬股民將在2月11日領息。Yahoo股市 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
211萬股民齊搶紅包！0050半年配1元「今最後買進日」 0056年化配息率飆9%超香
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採季配息、受益人數超過152萬人的國民ETF元大高股息（0056），昨（20）日公告今年第1季配息，每受益權單位實際配發金額為0....FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
被動元件倒一片！國巨、鈞寶、華容慘跌 盤中僅2小兵堅守紅盤...1檔逆勢漲停
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受美股4大指數重挫拖累，台股今（21）日開盤大跌逾350點，截至中午12點15分左右，暫報31,347.63點，跌412.36點、跌幅1.3%。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
理財最前線／打造不倒翁式退休金 第二張活到老領到老的勞保
退休規劃從來不只是「累積多少錢」的問題，而是如何在充滿不確定性的環境中，為自己準備一份能夠長期、規律入帳的現金流。變額年金險結合勞退與勞保特性，讓資產在累積期對抗通膨、在給付期轉為終身年金，不論市場波動、股災或意外衝擊，都能穩定領取固定金額，是退休規劃中能真正對抗「長壽風險」的工具。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
欣興、南電12月獲利飆高
欣興（3037）、南電（8046）因達注意交易資訊標準，20日同步公布自結成績，2025年12月獲利年增幅度皆呈倍數成長，單月每股稅後純益（EPS）分別為0.78元與0.84元。業界觀察，高階載板需求回溫，加上ABF與BT載板價格調漲轉化為毛利貢獻，是推升單月獲利表現主因。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
許介立挑大樑2》對標台達電 康舒攻AI電源戰場
AI伺服器電源需求快速升溫！金寶…民報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言