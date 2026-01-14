股王向上衝！ 信驊再寫紀錄 週三盤中8350元所向披靡

台北市 / 綜合報導

台股股氣勢如虹，週三收盤大漲181點，距離3萬1千點大關只剩一步之遙，其中最閃耀的就是股王「信驊」，盤中再寫新紀錄最高價8350元，持續向每股萬元邁進，不過就有股民好奇，股市報價系統需要改版嗎？券商回應，證交所在109年，推出盤中逐筆撮合機制，系統已能處理五位數價格，不必擔心！

信驊董事長林鴻明，大手筆曾經在家庭日，發出6萬元大紅包，每個員工通通有，股王信驊很會賺，看看股價就知道。

從去年四月初，川普關稅風暴，造成股市低迷的2275元，一路上漲突破歷史新高，創造台股紀錄，昨(14)日盤中最高8350元，不到一年的時間漲267%，終場收在每股8085元，而且國內兩家大型金控旗下投顧，分別把股王的目標價，上調到9500元，甚至是全台首支萬元股價，公司究竟做什麼如此神勇。

知識力科技執行長曲建仲：「基板管理控制器BMC，他基本上呢就是一個微控制器，放在伺服器的主機板上，那負責監控主機板上的狀態。」

有了BMC晶片，IT人員不用現場去操作，遠端就可以控管伺服器，比如開關機，BIOS升級，或是提高風扇轉速，而且公司還提供，完整解決方案，幫客戶客製化軟體。在AI需求倍增的情況下，信驊年營收，從2023年的約31.3億元，去年成長到約64.6億元，年增率106.35%。

知識力科技執行長曲建仲：「他的市佔率我印象中好像超過七八成，你想想看一個東西七八成市佔率，那個幾乎就是寡佔。」信驊董事長林鴻明看好，未來伺服器模組化趨勢之下，需求只會越來越龐大，市場期待公司，未來股價「破萬元」，但股市報價系統，需要大改版嗎？

有券商回覆不用擔心，證交所在109年，推出盤中逐筆撮合機制，系統已能處理5位整數價格，股王帶頭衝台股在14日盤中，一度閃現32千金股，寫下歷史性的一刻，收盤守在29千金，後續還有多少千金誕生，市場拭目以待。

