股王解密／信驊距「萬金股」最後一哩路 法人看好這點目標價給到12000元

信驊董事長林鴻明。

台股強勢反彈近600點，股王信驊同步飆高，股價收在9790元、直逼「萬金股」門檻。隨著AI伺服器需求持續擴張，外資與台系法人齊聲看多，目標價上看1.2萬元，信驊不僅站穩股王地位，也被視為AI浪潮下最具指標性的受惠者。

今日台股迎來近600點的大反彈，股王信驊（5274）也不甘示弱，收盤收在當日最高價的9790元，漲幅8.29%，距離台股首檔「萬金股」只差最後一哩路，不過外資法人早已經看得更遠，目標價上看12000元，史無前例。

信驊科技成立於2005年，董事長林鴻明看準雲端運算的未來潛力，初期先默默研發拚驗證，還透過併購強化自身實力，一舉擴大市占率，成為產業龍頭寶座，隨著AI浪潮來襲，信驊以主力產品伺服器遠端控制（BMC）晶片，讓自身成為所有大廠都想採用、合作的對象。

法人指出，一般型與AI伺服器在2026、2027年出貨量持續提升，有望帶動信驊在BMC晶片的出貨動能，2027年的EPS有望來到266.66元，目標價給到12000元。

信驊目前已經是全球最大的BMC供應商，法人表示，信驊市占率超過7成，BMC相關業務營收占比來到90%，今明兩年營收獲利都有望大幅提升。除了外資法人外，台系法人也都給信驊過萬元的目標價。



