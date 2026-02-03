股王解密／毛利率比台積電還高！股王信驊究竟強在哪？

信驊董事長林鴻明。

AI浪潮推升伺服器需求，BMC晶片龍頭信驊營運與股價齊創新高，不僅前三季EPS逼近一個股本，毛利率更長期站穩65%以上，股價直攻萬元關卡。究竟信驊憑什麼在AI時代脫穎而出，成為台股歷年來股價最高的最強股王？

伺服器遠端控制（BMC）晶片龍頭信驊股價直衝萬元，3日收盤收在9790元，2025年前三季EPS就高達72元，法人預估，2025年有望大賺10個股本，而其毛利率長期維持在65%以上，比晶圓代工龍頭台積電還高，今日股價站上9700元大關，挑戰台股首檔「萬金股」在即，現役台股股王信驊到底強在哪？

信驊靠著主力產品伺服器遠端控制晶片橫掃全球，由於信驊設計的晶片能夠遠端監控伺服器狀況，隨著AI爆發，AI伺服器需求大增，從AI晶片大廠到雲端服務供應商（CSP）都搶著跟信驊合作。

業界分析，隨著伺服器造價愈來愈高，BMC晶片重要性逐步提升，任何一次停機都會造成龐大損失，信驊主力產品BMC晶片能即時監控電壓、溫度，確保伺服器系統穩定。

法人也表示，信驊強勁獲利來自於全球伺服器出貨量將持續提升，其中AI訓練用伺服器出貨量成長幅度更大，再加上隨著AI ASIC客戶晶片陸續問世，相關出貨有望在今年下半年放量。

展望2026年全年，林鴻明預期，明年公司營運將會比今年更好，關鍵在於AI伺服器與一般伺服器兩大業務線將同步增長，均有望達成雙位數百分比的年增長。他解釋，AI伺服器並非取代傳統伺服器，兩者關係為互補，許多AI的前置與後置處理工作仍需透過一般性伺服器完成，這也刺激了一般性伺服器的需求。



