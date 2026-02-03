股王解密／江山代有股王出 信驊股價乘AI超車大立光 歷年股王一次看

光學鏡頭龍頭大立光2012起登上股王寶座，且以最高6075元歷史天價穩坐將近10年寶座。（圖／鏡週刊提供）

台股三十多年來歷經金融、PC、智慧型手機到AI浪潮，每個年代的股王都映照出當下最炙手可熱的產業趨勢。從國泰人壽、宏達電、矽力-KY到大立光，如今由信驊接棒，股價直逼萬元，也宣告AI正式接下成長主旋律，開啟新一輪產業輪動。

台股史上經歷金融業當道，國泰人壽（現國泰金）創下天價1975元的1990年代，還有智慧型手機改變人類生活的2010年代，當時以品牌HTC席捲全球，股價最高來到1300元的宏達電（2498）想必讓很多股民印象深刻。風水輪流轉，台股江山代有股王出，2025年11月13日，伺服器遠端管理晶片（BMC）大廠信驊（5274）正式超車大立光（3008）創下的6075元紀錄，正式揭示AI接棒智慧型手機時代，信驊股價也沒就此停住，一路衝到快萬元，也象徵AI浪潮才剛開始。

台股股王一次看，信驊股價近萬元傲視歷年股王。

雖然股價高低與公司營運沒有直接關係，但不可否認的是每個年代的股王，都代表那個年代最夯的產業趨勢。

1990年代金融股是資金最追捧的對象，當時金融業的龍頭是國泰人壽，以1975年傲視群雄，當時還有所謂「金融股三千金」彰銀、一銀和華南，都一度是千金股，但也隨著資金朝向更具前景的股票轉移，當年金融股王國泰金在今日（2月3日）僅剩下74.7元。

隨著產業趨勢變遷，接著台股資金持續輪動，台股在1996年左右正式搭上個人電腦、筆電風潮，當年的筆電組裝大廠廣達（2382）曾在1999年以股價850元成為股王，IC設計大廠聯發科（2454）也受惠消費性電子時代下的影音光碟機晶片需求，一度成為2001~2003年股王。從此也能觀察到，台股從金融、資產股逐漸轉向到以電子業為主的情況。

在全球進入智慧型手機時代，又創造出一代股王宏達電，由董事長王雪紅領軍的宏達電一度在手機市場左踢三星、右打蘋果，股價也在2011年時衝上1300元天價，但在智慧型手機業務逐漸追不上三星、蘋果，宏達電轉型成專注於VR/XR與元宇宙的技術公司

同樣乘著智慧型手機浪潮的大立光 穩居全球手機鏡頭龍頭，由於是各大手機廠在高階光學鏡頭的首選，股價最高來到6075元並成為難超越的天價，一直到2025年才被現任股王信驊超車，而信驊則有望成為台股首支挑戰萬元股的股王，信驊的天花板會到哪？會不會有下一家公司超車？江山代有股王出，外界拭目以待。



