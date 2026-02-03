股王解密／140位員工拚出最強股王 信驊員工平均年薪逾540萬元傲視上市櫃公司

信驊科技2024年員工平均薪資高達540萬元。

貴為台股股王、股價直逼萬元的信驊，不僅靠BMC晶片稱霸AI伺服器市場，更以「小而精」的組織模式聞名。全公司僅約140人，卻創造驚人人均產值，員工平均年薪更逼近550萬元，成為科技圈最令人稱羨的高效高薪代表。

伺服器遠端控制（BMC）晶片龍頭信驊貴為台股股王，更有望成為台股首檔萬元股，但其實信驊員工人數僅有約140位，根據媒體報導指出，信驊董事長林鴻明篤信150人為社交網絡人數上限的「鄧巴數（Dunbar's Number）」，認為組織人數在150人左右是維持高效的最佳上限，同時信驊員工薪資也是羨煞科技圈，全體員工平均薪資來到549.9萬元。

根據櫃買中心統計，信驊2024年度全體員工平均薪資約為新台幣545.9萬元，高居所有上櫃公司之冠。如果是看非主管的全時員工平均薪資，則為471.5萬元，也為上櫃之最。

即使將上市公司全體員工平均薪資一起納入討論，信驊同樣超越不動產代銷業者愛山林的478.2萬元，以及IC設計大廠瑞昱的475.1萬元。非主管的全時員工平均薪資方面，信驊依然優於台灣IC設計龍頭聯發科的343.8萬元，可謂是羨煞上市櫃公司所有員工。

從信驊年營收來看，平均每位員工人均產值高達五千萬元，隨著公司營收獲利不斷創高，員工薪資還有望繼續提升。



