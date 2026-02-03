股王領軍 台股32千金亮相

台股強彈，股王信驊逼近萬元大關改寫天價，帶動千金股增至32檔，刷新歷史紀錄。 圖／聯合報系資料照片

台股跌深強彈，市場各路買盤紛紛挺進，千金股表現更是強滾滾，股王信驊帶頭大漲750元、收9,790元，即將站上萬元大關，改寫台股天價紀錄，成為催動市場多頭信心關鍵指標；而千金股檔數則攀上32檔，改寫台股收盤千金股檔數新高紀錄。

昨日台股強勢大漲，除權值族群普遍亮眼外，千金股更是大戶群追捧的焦點，因而使得整體千金股漲多跌少，股王信驊在內外資紛紛上調目標價至逾萬元的激勵下，股價大漲8.29%，今日就有機會突破萬元大關。

廣告 廣告

除股王帶頭強揚外，包括穎崴（6515）、精測（6510）、奇鋐（3017）、嘉澤（3533）、印能、昇達科（3491）、聯亞（3081）等七檔紛紛亮燈強鎖漲停，表現相當突出。

此外，信驊、聯亞、聯發科、精測、穎崴、光聖、旺矽、奇鋐、鴻勁、昇達科等十檔收盤價則創下歷史新高紀錄。

重要的是，千金股檔數攀上32檔、盤中閃現33檔，均改寫千金股檔數新高紀錄。終場收盤新代雖下跌9元、收996元，退出千金股行列，但新增聯亞漲96元收1,095元、致茂漲69元收1,040元、雙鴻則漲67元收1,005元，躋身千金股行列。

【看原文連結】

更多udn報導

公主淪塑膠臉？張員瑛1部位「腫麼了」快認不出

6旬富翁動「陰莖增大手術」驟逝 驗屍結果逆轉

水垢清不掉！達人教抹「1醬料」：像新的一樣

家人逼考「鐵飯碗」 理工生盼走這1行猶豫了