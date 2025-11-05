股癌謝孟恭與文策院合作 打造數位遊戲基金

▲▲左起為嘖嘖平台共同創辦人暨烏杉資本董事徐震、烏杉資本董事長謝孟恭、文策院副院長胡婷俐、好翊投資負責人暨烏杉資本董事張聖翊。（圖／文策院提供）

[NOWnews今日新聞] 知名的 Podcast 節目《股癌》主持人謝孟恭，也是烏杉資本董事長，今（5）日與文化內容策進院共同成立「數位遊戲基金」，推動台灣遊戲創造團隊打造具國際競爭力的原創IP。謝孟恭表示，我國不缺優秀的遊戲創作者，但早期團隊常面臨資金斷鏈、營運經驗不足、海外發行困難等挑戰，希望串連生態圈資源，讓更多團隊被世界看見。

文策院副院長胡婷俐與謝孟恭正式簽署合作意向書（MOU），並共同宣布「數位遊戲基金」的啟動，宣示文策院投資臺灣遊戲的新篇章。胡婷俐說，遊戲產業為當今全球娛樂市場中最具規模與成長力的領域，台灣原創遊戲團隊在創意與研發實力，毫不遜於國際水準，但面臨早期資金不足、創業風險高等挑戰，此次攜手烏杉資本，盼補足缺口，為遊戲產業建立更健全的投資生態鏈。

烏杉資本，名稱取自台灣針葉五木之一「烏杉」，象徵深根厚植、持續成長的精神；投資定位鎖定早期種子輪股權投資（Seed Stage），致力成為新創團隊的「第一位機構投資人（First Check）」。不只謝孟恭熱愛玩遊戲，董事徐震也是嘖嘖共同創辦人

也是超過20年資歷的玩家；謝孟恭熟悉資本操作，可加速遊戲團隊的資本化；徐震則因創辦群眾募資平台「嘖嘖」而累積深厚的創業與行銷經驗，本身亦與創意、設計、文化產業有頻繁且深度的交流，可協助遊戲團隊獲取跨界人才與合作機會。

除了投入資金外，烏杉資本也協助有才華、有創意、有決心的遊戲開發者成立公司、建構營運基礎，並以資本與專業陪伴團隊茁壯，讓創意不止於靈感，而能化為具商業潛力的文化內容產品。

未來「數位遊戲基金」的啟動後，將加速培育具潛力的遊戲新創團隊，促進遊戲產業投資規模化與專業化，帶動整體內容產業升級，未來文策院也將與烏杉資本持續協助團隊拓展海外市場，串連國際發行與跨域合作機會。

謝孟恭表示，此次能與文策院合作，對業界而言是一個重要訊號，代表臺灣的遊戲產業正迎來嶄新契機，資金、政策與創意即將形成良性循環，讓更多優質作品有機會誕生並走向世界。

