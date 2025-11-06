《股癌》謝孟恭挺遊戲產業！攜手文策院啟動「數位遊戲基金」：不讓好作品死在沙灘上

文化內容策進院（文策院）5日宣布與烏杉資本股份有限公司正式簽署合作意向書（MOU），共同啟動「數位遊戲基金」，攜手推動台灣遊戲產業的早期投資與原創能量。這不僅是產官首次在遊戲創投領域的具體合作，也象徵台灣遊戲生態系正邁向新階段。

烏杉資本由知名Podcast節目《股癌》主持人謝孟恭發起，並由嘖嘖平台共同創辦人徐震擔任董事。兩人結合群眾集資與投資經驗，盼透過民間資金與政府資源的結合，補足台灣遊戲團隊長期面臨的「早期資金缺口」。

台灣遊戲產業的潛力在哪裡？

文策院董事長王時思表示，遊戲產業是全球娛樂市場中最具規模與成長力的領域之一，而台灣原創團隊的創意與研發實力早已不遜於國際水準。

​王時思指出，「許多台灣遊戲團隊在國際獎項與市場表現中屢屢亮眼，證明我們具備原創實力。」不過她也坦言產業仍面臨早期資金不足與創業風險高等挑戰。

王時思強調，「文策院希望透過與烏杉資本的合作，建立更健全的投資生態鏈，讓創作型團隊能穩健發展，並以原創IP走向國際。」

烏杉資本為何選擇以遊戲作為起點？

烏杉資本的成立，源於謝孟恭長年對遊戲產業的觀察與熱情。他表示，「台灣有很多強的團隊，有idea、有demo，但就是拿不到錢。結果好作品死在沙灘上，或被迫把IP賣斷給國外。」

他強調，啟動「數位遊戲基金」正是希望改變這樣的現況。「我們很榮幸能與文策院合作。這不只是投資，更是國家隊與民間資金聯手的象徵，讓資源能精準投放到產業最需要的地方。」

投資遊戲不只是生意，而是一種信念？

謝孟恭提到，這不只是資金運作，更是對產業的信念與願景。「我希望有一天，遊戲能成為年輕人趨之若鶩的產業，像進台積電或Google一樣，讓人覺得充滿希望與成就。」

他認為，若能透過投資與輔導協助，讓更多創作團隊不被現實壓垮，就能培養出新一代具國際競爭力的內容創作者。「這不是救援，而是陪伴整個產業升級。」

民間創業經驗能帶來什麼不同？

嘖嘖平台共同創辦人、烏杉資本董事徐震表示，「在嘖嘖，我看見無數創作者如何從概念走向市場；而在烏杉，我希望能讓資本更懂創作，讓創作更有機會成為事業。」

他指出，文策院的加入將使早期投資更穩健，也讓創作團隊更有信心長期投入。「這不只是基金的成立，更是台灣內容產業合作模式的一次升級。資金不只是金流，而是信任與經驗的流動。」

這項合作將如何改變產業生態？

本次「數位遊戲基金」MOU由文策院副院長胡婷俐與烏杉資本董事長謝孟恭於南港展覽館二館「TCCF創意內容大會」沙龍舞台簽署，現場聚集多位內容創作者與投資界代表，共同見證此一里程碑。

基金將聚焦於遊戲開發的早期階段，透過專業投資與資源整合，協助台灣原創團隊在研發初期就能獲得資金與輔導，打造具國際競爭力的原創IP。

台灣遊戲產業的下一步是什麼？

「數位遊戲基金」的啟動，不只是資金挹注，更是一種制度的前進，象徵台灣從「代工思維」邁向「創作思維」，讓遊戲成為文化內容產業的新支柱。

正如謝孟恭最後所言，「這不只是資本操作，而是一群熱愛遊戲的人，希望讓台灣的創作能發光。」



