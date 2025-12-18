股神不藏私！巴菲特親授9大理財鐵律：這1習慣會讓你破產

財經中心／王文承報導

被譽為「股神」的投資大師巴菲特，長年以精準的投資眼光聞名全球，無數投資人將他的布局視為市場風向球，爭相效法這位成功登頂、累積數千億美元財富的投資傳奇。

巴菲特9大理財鐵律



根據《GoBankingRates》報導，巴菲特不僅以卓越的投資成績著稱，也因平易近人的魅力與大量經典投資語錄而深受推崇。外界估算，他的淨資產約達1460億美元，實力與成果早已勝過千言萬語。若能學習並落實巴菲特的核心理財原則，投資成功率將有機會大幅提升。

以下是巴菲特最具代表性的9大實用理財心法：



1. 永遠不要虧錢

巴菲特最知名的投資箴言之一便是：「第一條規則：永遠不要虧錢；第二條規則：永遠不要忘記第一條規則。」一旦資本受損，想回到原點都十分困難，更遑論獲利。

2. 以低價換取高價值

「價格是你付出的，價值是你得到的。」巴菲特強調，當價格與價值不對等，就等於在製造虧損。他主張過簡樸生活，避免為不必要的商品或高利息負擔買單。正如他所說：「不論是襪子還是股票，我都喜歡在打折時買進優質商品。」

3. 養成良好的理財習慣

巴菲特指出，多數財務行為源自長期習慣，而壞習慣往往在不知不覺中造成傷害。唯有持續培養健康的理財紀律，才能建立穩固的財務基礎。

4. 避免負債，尤其是信用卡債

巴菲特累積財富的關鍵，在於讓利息替自己工作，而非為利息賣命。他多次提醒，過度槓桿與高利率債務是致命風險，尤其對信用卡利息格外警惕，直言：「如果我以 18% 或 20% 的利率借錢，我早就破產了。」

5. 手上保留充足現金

在致股東信中，巴菲特透露，波克夏·海瑟威 長期保有至少 200 億美元的現金部位。他形容，現金之於企業與個人，就如氧氣之於生命，平時不覺得重要，危急時卻不可或缺。

6. 投資自己

巴菲特認為，人本身才是最值得投資的資產。他曾表示，任何提升能力與價值的努力，最終都會轉化為實際購買力，而且這種回報不會被課稅，也不會被奪走。

7. 持續學習理財知識

巴菲特曾說：「風險來自於無知。」懂得越多，風險就越低。他強調，理財知識是降低不確定性、提升安全感的關鍵。而他的長期夥伴 查理·芒格 也曾提醒：「每天睡前，都要比早上醒來時更聰明。」

8. 以低成本指數基金建立投資組合

對多數投資人而言，巴菲特建議採取簡單有效的方式：投資低成本指數基金。他曾在股東信中建議，將 90% 的資金投入標普 500 指數基金，其餘配置於短期政府債券，長期下來，往往能勝過多數主動投資者。

9. 將理財視為長期賽局

「今天能在樹蔭下乘涼，是因為很久以前有人種了樹。」巴菲特提醒，財務成功從來不是短跑，而是耐心與紀律的長期累積。現在播下的理財種子，終將在未來帶來自由與安全感。

