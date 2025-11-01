股神交棒倒數！波克夏「巴菲特溢價」消失遭降評

波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）執行長巴菲特（Warren Buffet）將於今年底退休，股神自5月宣布年底交棒以來，波克夏股價下跌11％，跑輸標普指數，分析師指出「巴菲特溢價」正在消失。

巴菲特將於今年底退休。（圖/美聯社）

巴菲特助理向華爾街日報證實，巴菲特向來親自執筆的年度致股東公開信，將由繼任者阿貝爾（Greg Abel）接手，並主持奧馬哈年度股東大會。巴菲特卸下執行長職務後，明年起以董事長身分與其他董事一同列席。

95歲的巴菲特退休消息震驚投資人，此後波克夏B股累跌11％，相較同期標普500指數大漲了20％。巴菲特離正式退休還有兩個月時間，分析師將波克夏投資評等降級，反映波克夏的「巴菲特溢價」（Buffett premium）正逐漸流失。

KBW分析師Meyer Shields指出，投資人極其信任巴菲特，他們的投資論點始於巴菲特，也到巴菲特為止。波克夏預計於11月1日發布第三季財報，另外巴菲特還有兩個月的執行長任期，也將繼續向投資界分享他的想法。（CTWANT）

