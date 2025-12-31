股神巴菲特今退休 掌舵60年的波克夏進入新時代

今天是2025年最後一天，股神巴菲特(Warren Buffett) 將正式卸下波克夏公司(Berkshire Hathaway)執行長職位，由亞伯(Greg Abel)接棒；巴菲特掌舵60年的波克夏公司將邁入新時代。

巴菲特1962年以每股7.5元投資波克夏，將原本苦苦掙扎的這家新英格蘭紡織廠發展成為龐大企業集團，如今股價已超過每股75萬元，被奉為世上最偉大的投資者。即使過去20年捐贈逾600億元，巴菲特個人持有的波克夏股票價值仍約高達1500億元。

數十年來，波克夏股價表現一直優於史坦普500指數(S&P 500)，歸功於不斷收購保險公司如Geico、製造商如Iscar Metalworking、零售品牌如Dairy Queen、大型公用事業公司乃至於全美最大鐵路公司之一BNSF；期間巴菲特買賣數千億元股票，並因長期投資美國運通(American Express)、可口可樂(Coca-Cola) 和蘋果(Apple)等公司而獲得豐厚利潤。

但波克夏近年來因規模太龐大，不易找到有意義的大收購標的，難以維持高速成長。

亞伯2018年以來一直在波克夏管理所有非保險業務，巴菲特將續任董事長，每天都會到辦公室協助尋找新投資機會，並提供必要建議。

不過，波克夏料將仍有些變化。CFRA Research分析師塞弗特(Cathy Seifert)說，亞伯接掌波克夏後自然會調整營運方式；波克夏有近40萬名員工分布在數十家子公司，採取相對傳統的領導方式較合理。

亞伯已展現出比巴菲特更親力親為的管理風格，但仍遵循波克夏對收購公司的自主管理模式，亞伯將對各公司領導層提出尖銳問題，並要求他們對績效負責。此外，他本月初宣布領導層變動，並表示將任命NetJets執行長強森(Adam Johnson)為波克夏消費、服務和零售業務負責人，等於為波克夏創建第三個部門、減輕亞伯負擔。

波克夏營運結構很分散，公司賦予高階主管重大決策權；公司相關人士表示，目前沒有改變這種結構的計畫。

所幸波克夏有穩固的基礎。其公用事業公司往往帶來穩定利潤，而保險公司如Geico貢獻1750億餘元保費收入，可在理賠到期前充分投資。

