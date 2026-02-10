股神巴菲特再賺！ 波克夏持股日本五大商社現值破400億美元

【緯來新聞網】受惠於高市早苗帶領自民黨在週日大選奪下壓倒性勝利，日經 225 指數在週一飆升近 4％ 並創下歷史新高。這波強勁漲勢讓長期看好日股的波克夏公司（Berkshire Hathaway）受益，股神巴菲特（Warren Buffett）陸續買進的日本五大商社，持股價值一舉突破 400 億美元。

波克夏目前的亮眼成績源自於巴菲特自 2019 年起的精準佈局。至 2023 年，他總共斥資約 138 億美元投資三菱商事、住友商事、丸紅、伊藤忠商事及三井物產等五大商社。隨著週一多間商社股價紛紛創下收盤新紀錄，巴菲特的原始投資已滾出約 260 億美元的巨額獲利，僅單日浮盈就高達近 20 億美元，整份日股投資組合的價值目前約達 400 億美元。



市場分析指出，巴菲特的成功核心在於其獨特的「借日圓、買日股」之套利策略，且該五大商社的多元化全球業務，更使其在日圓走弱的環境下展現強勁獲利。展望未來，花旗與高盛等機構均對日本股市抱持樂觀態度，預期三月份高市首相與川普總統的峰會帶動下，日股有望延續這波「高市交易」的漲勢。

