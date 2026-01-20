股神巴菲特4.7兆遺產驚天考驗！3子女10年內全捐出 么子坦言壓力爆棚

國際中心／綜合報導

股神巴菲特上月正式卸任波克夏執行長，其3名子女近日受訪透露，父親交付一項艱鉅任務，即在他辭世後10年內，3人需達成共識將約1,500億美元（約新台幣4.7兆元）遺產全數捐出。么子彼得坦言第一時間曾想拒絕，這項挑戰壓力巨大。但巴菲特已默默訓練子女20年，並建立5大慈善原則，期望資金能靈活且高效地幫助世上不幸之人。

現年高齡的「股神」巴菲特（Warren Buffett）於上月正式卸任波克夏公司（Berkshire Hathaway）執行長一職，但他對家族的影響力絲毫未減。巴菲特3名子女分別為長女蘇西（72歲）、長子霍華德（71歲）以及么子彼得（67歲）。他們近日一同接受《CNBC》專訪，首度公開談論父親給予他們的終極考驗，就是在父親過世後的10年內，必須將其留下的鉅額財產全數捐贈完畢，且所有資金分配均需3人「一致同意」方可執行。

目前巴菲特的資產估計超過1,500億美元（約新台幣4.7兆元），且仍在持續增長中。這意味著未來3人每年平均需捐出超過150億美元。面對如此龐大的金額與時限壓力，么子彼得透露，父親深知這項任務有多困難，曾對他說：「我不怪你，壓力太大了。」長子霍華德也直言：「從來沒人做過這樣的事。」

雖然任務艱鉅，但巴菲特並非毫無準備。事實上，他自2006年起便開始了一項長達20年的「接班人訓練計畫」，每年固定捐贈股票給子女的基金會，藉此培養他們處理大規模慈善資金的能力與視野。儘管出身富豪之家，巴菲特子女回憶童年時過著中產階級生活，搭公車上學、打工賺零用錢。長女蘇西更笑稱，小時候填寫人口普查表時，母親要她在父親職業欄填寫「安全分析師（security analyst）」，讓她一度誤以為爸爸是負責「檢查防盜警鈴」的人。

針對如何有效運用這筆天文數字般的善款，巴菲特子女歸納出家族傳承的「5大慈善心法」：

保持靈活性：局勢瞬息萬變，資金運用不能僵化。

勇於承擔風險：接受失敗的可能性，鼓勵大膽嘗試。

眼見為憑：不只看報告，必須親赴現場（如非洲戰亂地區）了解真實需求。

信任但核實：與合作夥伴建立互信，但也保留隨時終止撥款的權利。

高效率決策：延續波克夏的低成本結構，霍華德曾在一場會議後立即決定捐出5億美元，展現驚人的執行力。

