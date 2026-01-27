股神最後的溫柔！巴菲特親曝「3大理財智慧」：學會這事才是真贏家

財經中心／王文承報導

被譽為「股神」的巴菲特，於2025年5月在波克夏·海瑟威年度股東大會上宣布，將於2025年底卸任執行長職務。這標誌著「巴菲特時代」正式結束，全球投資圈將不再由巴菲特親自掌舵波克夏。在致股東的感恩節信中，他分享了三項理財智慧，為投資人留下寶貴建議。

根據《Gobankingrates》報導，雖然這封信於2025年11月寄出，但其中的理念對2026年及未來的投資人仍具指導意義：

1. 別過度擔心股票波動



波克夏因業務多元、涵蓋保險、科技等領域，長期被視為相對穩健的投資標的。巴菲特指出，公司股價偶爾會大幅波動，甚至下跌50%左右，在他任內的60年間已出現三次類似情況。但他提醒投資人，「不要灰心，美國經濟會復甦，波克夏的股票也會回升。」

這項建議同樣適用於更廣泛的股市投資，例如標普500指數基金。市場本就有漲有跌，與其恐慌性交易，不如保持耐心，長期持有通常更明智。

2. 從錯誤中學習，然後放下它們



巴菲特認為，理財過程中犯錯難免，但關鍵在於吸取教訓後繼續前行。他指出：「不要為過去的錯誤自責，至少從中學到東西，然後繼續前進。」

無論是負債、投資失誤或其他財務決策錯誤，重要的是找出原因並採取行動修正，而不是陷入無止境的自責。接受錯誤，重新規劃策略，才能回到符合目標的道路上。

3. 不要只為了賺錢而賺錢



巴菲特提醒，金錢雖能改善生活，但不應是唯一追求。投資人應思考自己真正想要的生活樣貌，並以金錢作為實現目標的工具，同時兼顧人際關係、善待他人等生活的重要面向。他強調：「偉大並非源於積累巨額財富，清潔工和董事長一樣，都是普通人。」

換言之，財富與權力並不自動成就人格或幸福。理財應兼顧生活價值，而非單純追逐金錢。

