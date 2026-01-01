股神決定退休，2026元旦正式交棒！掌舵波克夏60年，巴菲特繳出超越大盤驚人成績單

投資圈在2026年到來的同時，也代表一個重要時代正式劃上休止符：長時間掌舵波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）公司的巴菲特（Warren Buffett），正式在2025年12月31日、卸下執行長重擔，並從新年元旦開始，集團大權將正式交棒給63歲的接班人阿貝爾（Greg Abel）。

這位被投資人和外媒暱稱為「股神」的傳奇人物，在巴菲特任期的最後一個交易日，波克夏Class A呈現小幅下跌0.1%，收在75萬4800美元（約新台幣2369萬元）；Class B則下跌0.2%、收在502.65美元。雖然呈現小幅度下跌，但對比當天標普500指數（S&P 500）跌幅達0.7%，讓波克夏的抗跌表現，再次展現其特殊性。

《路透》報導中還特別回顧，自1965年巴菲特接掌波克夏海瑟威開始，過去長達60年時間、這家投資公司合計締造高達6,100,000%（6.1萬倍）的驚人回報成績，遠超同時期標普500指數的46,000%表現。

權力新佈局

與當年巴菲特聯手孟格（Charlie Munger）一起管理公司相似，自2026元旦開始接手、這家市值高達1.08兆美元（約新台幣34兆元）財團的阿貝爾，他從2018年起、就一直擔任副主席，負責掌管波克夏的非保險業務。

2024年5月3日星期五。波克夏海瑟威副董事長阿貝爾（Greg Abel）在內布拉斯加州奧馬哈與股東合影。（AP）

公司未來的領導架構將由三人分工執掌：

阿貝爾：擔任執行長負責集團營運，也將監督BNSF鐵路、能源與製造業業務。

賈恩（Ajit Jain）：留任副主席，主掌波克夏核心的保險業務（包含Geico）。

亞當・強森（Adam Johnson）：原NetJets執行長，未來將直接負責消費品、服務與零售業務。

2019年5月5日。巴菲特（Warren Buffett）在內布拉斯加州奧馬哈舉行的波克夏海瑟威年度股東大會後玩橋牌。（AP）

截至2025年9月底，波克夏公司帳面上，擁有高達3817億美元（約新台幣11.98兆元）現金與等價物。市場非常關注這筆巨資，以及集團手中高達2832億美元（約新台幣8.88兆元）的股票組合將如何配置，畢竟波克夏一舉一動，都可能影響股市走向或投資熱潮。

巴菲特：我每天還是準時進辦公室

卸下執行長重擔、不代表巴菲特就此「退隱江湖」，現年高齡95歲的股神，依然保留集團主席職位，而且還對外表示、未來還將維持「每天進辦公室」的習慣。他的專屬辦公室位於內布拉斯加州奧馬哈（Omaha），距離他從1958年居住至今的住處僅有3.2公里距離。

巴菲特強調，退而不休的他、將隨時作為阿貝爾的後援角色，繼續協助這家充滿傳奇色彩的公司，在充滿挑戰和威脅的市場上更上層樓。

