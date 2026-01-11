股神退休首發聲！巴菲特豪賭伯克希爾「再活100年」 接班新政曝光

財經中心／師瑞德報導

執掌伯克希爾長達60年的傳奇投資人華倫・巴菲特，已於2026年1月1日正式卸下執行長重擔，將帝國權杖完全交予接班人格雷格阿貝爾。甫退休的巴菲特日前在接受外媒CNBC專訪時首度發聲，展現對阿貝爾的絕對信任，他直言：「格雷格將擁有最終決策權。在美國，我寧願把錢交給阿貝爾打理，勝過任何頂尖投資顧問。」他更發出豪語，預言伯克希爾在一百年後依然會屹立不搖，存續機率比全球任何一家企業都高。

廣告 廣告

交棒首日股價「慘綠」 績效跑輸大盤投資人慌了

儘管有股神的強力背書，市場對於「後巴菲特時代」仍抱持觀望態度。1月2日，也就是巴菲特交棒後的第一個交易日，伯克希爾A類股股價下跌1.41%，反映出投資人的焦慮。回顧2025年，伯克希爾全年股價僅上漲10.85%，大幅落後標普500指數的16.39%。

若縱觀巴菲特整個投資生涯（1964-2024），他創造了驚人的19.9%年化複合收益率，幾乎是標普500指數（10.4%）的兩倍。外界擔憂，少了這位傳奇人物的光環加持，公司能否繼續維持高估值溢價，將是阿貝爾上任後的第一道難關。

新官上任三把火 阿貝爾火速改組管理層

面對外界質疑，阿貝爾並未停下腳步，他已開始對這家擁有近40萬名員工的龐大集團進行管理模式的調整。去年12月，隨著投資經理庫姆斯（Todd Combs）離職及財務長漢布格（Marc Hamburg）退休，阿貝爾迅速宣佈了人事改組，任命旗下私人飛機服務商NetJets的執行長亞當・約翰遜（Adam Johnson）升任高層，統管伯克希爾所有的消費、服務及零售業務板塊。

這項調整等於為公司新設了第三大業務支柱，展現出與巴菲特時期截然不同的分權管理風格。至於巴菲特本人，他在受訪時也透露，未來雖不再登台發言，但仍會以董事身分出席奧馬哈的年度股東會，「一切都不會改變，我只是坐在台下而已」。

3800億美元沒處花 鐵公雞恐破例「發股息」？

目前伯克希爾帳上坐擁高達3,820億美元（約新台幣12兆元）的現金儲備，這筆鉅款該如何運用，是阿貝爾面臨的最大難題。由於近年缺乏具規模的優質收購標的，即便去年秋季砸下97億美元收購奧克斯化學（OxyChem），對整體獲利提振仍十分有限。

華爾街分析師凱茜・塞弗特（Cathy Seifert）指出，若阿貝爾無法為這筆資金找到高效的投資渠道，投資人將會強烈要求回報。屆時，阿貝爾恐將被迫打破公司60年來「不發股息」的鐵律，啟動股息派發或擴大股票回購，這將被視為伯克希爾轉型的重要信號。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

比悲傷更悲傷！全台3人「差1碼」錯過億元 原本想遞辭呈只好改遞假單

賺贏定存好幾倍！這7檔債券ETF「半年狂飆13%」 領息還能賺價差

只到今天！渣打馬選手限量好康「免費送」 錯過「備賽基地」就虧大了

獨家／虛擬資產專法來了！律師揭「合規潛規則」 拿牌資格上看3億

