股神退位！巴菲特卸任波克夏CEO 60年幫投資人狂賺6.1萬倍

股神巴菲特週三（12/31）正式卸任波克夏公司執行長，阿貝爾將於隔日正式接班。自巴菲特1965年接掌以來，該公司已為投資人帶來6.1萬倍的回報成果，遠遠超過標普500指數（包含股息）的460倍。

路透社報導，95歲的巴菲特（Warren Buffett）將繼續擔任董事長，並打算每天前往位於內布拉斯加州奧馬哈市的波克夏（Berkshire Hathaway）辦公室，協助新任執行長阿貝爾（Greg Abel）的工作。

現年63歲的阿貝爾在2000年加入波克夏公司，並從2018年起擔任副董事長，負責管理公司的非保險業務。

波克夏旗下涵蓋汽車保險公司蓋可（Geico）、伯林頓北方聖塔菲鐵路公司（BNSF Railway），以及跑鞋品牌布魯克斯（Brooks）、連鎖冰淇淋店冰雪皇后（Dairy Queen）等零售品牌。

截至去年9月底，波克夏公司持有現金及等價物達3817億美元。

波克夏尚未透露誰將接手股票投資組合業務。截至去年9月30日，該公司持有蘋果公司和美國運通等公司股票，總價值高達2832億美元。

長期以來，市場普遍預期協助管理投資組合的經理人康姆斯（Todd Combs）與魏希勒（Ted Weschler）可能接任執行長，但康姆斯已於上月離職，跳槽摩根大通（JP Morgan）。

巴菲特在2024年5月表示，阿貝爾足以勝任執行長一職。

