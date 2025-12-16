股票全賣了！入圍金馬男星湊錢發片 膠囊旅館打工清理「用過的棉條」

邱志宇打工閃到腰。(記者陳奕全攝)

〔記者張釔泠／台北報導〕出身自《東森全球新人王》比賽、曾以電影《我的靈魂是愛做的》入圍金馬最佳新演員的邱志宇，近來自掏腰包推出新單曲《曇花》，他為了存發片基金以及生活費，之前還到膠囊旅館打工，每天工作5小時，清理女廁時，甚至驚見用過的棉條黏在牆上，血都凝固了，只好戴著手套將血漬摳下來，爸爸也反對他繼續待在演藝圈，但他為了夢想都咬牙堅持下來。

邱志宇舉辦發片記者會。(記者陳奕全攝)

暌違一年再度推出新單曲，邱志宇除了「校長兼撞鐘」把自己能搞定的環節都親自上陣，甚至砸下老本，把疫情期間辛苦累積的股票跟基金全數變賣，湊到了30萬元，毅然而然投入到單曲製作與宣傳，儘管身旁朋友頻頻苦勸，但他仍堅持走在自己選定的路上，直言：「如果現在不做，以後更不可能會去做了。」

他因演出《台北物語》被大家認識，電影的口碑落差很大，會不會因此成為「包袱」？他說：「用另一個角度來看也算娛樂了觀眾。」他在演藝圈堅持了十年，爸媽都曾勸他放棄，尤其是爸爸會唸他「你以為你是彭于晏？不要再幻想了。」要他去當工廠作業員，收入還比較穩定，但他自嘲「耳朵硬」都聽不進去。

黃鐙輝(左起)、邱志宇、左光平。(記者陳奕全攝)

他今天舉辦發片記者會，圈內好友黃鐙輝與左光平站台力挺，邱志宇與黃鐙輝是在一次節目專訪中結識，黃鐙輝認為邱志宇很像當年的他，同樣是北上追求星夢，初期工作也是有一搭沒一搭，不知道未來在哪裡，但他以「過來人」的身份鼓勵邱志宇，分享自己的轉念哲學，人生要快樂還是憂鬱，都在一念之間，邱志宇也希望這首作品不是「曇花一現」，而是能夠一朵朵的盛開下去。

