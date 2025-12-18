股票型ETF 富邦標普500今上櫃

櫃買中心表示，由富邦投信募集發行之股票型ETF「富邦美國傘型證券投資信託基金之富邦標普500ETF證券投資信託基金」(簡稱：富邦標普500，證券代碼：009814)，將於今（19）日掛牌上櫃，並得辦理融資融券。

依據申請資料，富邦標普500 ETF所追蹤之「標普500指數」，涵蓋了美國各主要產業中之龍頭企業，被視為衡量美國整體股市表現的重要指標，為全球最具代表性的美國指數。有關ETF詳細投資策略請參閱公開說明書。