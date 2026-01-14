股票淪壁紙！廷鑫興業廠房遭法拍 董座羈押禁見

台南大廠「廷鑫興業」廠房流入法拍市場。（圖／翻攝自廷鑫興業股份有限公司官網）





鋁合金熔煉公司廷鑫興業（2358）因連續未依法申報財報，遭證交所終止上市，導致近4萬名股東血本無歸；前董事長也因不法獲利約1.2億元，於日前遭法院裁定羈押禁見。

依據台灣證券交易所公告，廷鑫興業去2024年8月15日未在規定期限內公布113年第2季財報，因此自8月19日起，停止廷鑫興業有價證券買賣。當時集保結算所統計，廷鑫股東約有3萬9984人，其中大部分為持有1至999股的中小股民，僅少數持股超過百萬股。後證交所公告廷鑫興業11月19日起正式終止上市交易。

前董座涉詐 股票變廢紙

台中地檢署指出，廷鑫興業前董事長顏男涉嫌以不實財務資訊，佯稱擁有新台幣16億元存貨，獲取不法所得1.2億元，涉嫌證券詐偽、財報不實、背信等案。檢方表示，顏男涉嫌在112年11月30日，以廷鑫公司的不實財務資訊，佯稱擁有16億元存貨（占總資產比例47.1％），使被害人交付財產，被害金額合計1億2000萬元，款項挪作清償個人債務使用。

廣告 廣告

經清查廷鑫財務狀況，確認該公司自112年8月1日起，台南廠區及保稅倉庫僅剩零星存貨，顏男至今未能提出合理說明，以及可供查核的佐證資料，影響公司股票交易秩序，進一步侵害投資人及此案被害人財產權益。

廠房遭法拍

檢方經蒐集、比對財務報表、保稅倉庫進倉等證據資料，以及搜索顏男位於台中市西屯區居所、廷鑫公司台南廠房，在複訊顏男後向法院聲請羈押禁見獲准。另廷鑫位於台南市仁德區的廠房也流入法拍市場，底價定為12億7593.7萬元。

更多東森新聞報導

輝達總部星艦設計恐有法規疑慮？ 蔣萬安：會一一解決

台股站上3萬後怎麼走？ 專家曝1結構：不是所有股票一起噴

台積電若擴大美國投資 台美雙核心運作架構恐逐步成形

