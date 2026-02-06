股票漲翻天！他面試嘆被給低薪 網點：獲利是給股東的

台灣半導體與科技產業近年股價屢創新高。（示意圖／東森新聞）





台灣半導體與科技產業近年股價屢創新高，財報數據亮眼，然而第一線從業人員的真實薪資感受卻似乎存在巨大鴻溝。近日一名擁有資訊碩士學歷、年薪約150萬元的工程師在Dcard論壇發文，控訴近期轉職面試時，發現許多知名大廠給出的起薪竟不到百萬元，與其飆漲的股價成反比，質疑「拿香蕉請猴子？」引發網友熱議科技業的現況。

資碩工程師轉職心碎

原PO發文表示，自己資訊碩士畢業且已在職場打滾數年，目前年薪加分紅約在130萬至150萬元之間，但在目前的科技業標準下，他自嘲僅算「三級貧戶」。近期他整理履歷尋求新機會，陸續收到包含記憶體大廠、半導體廠、封測及組裝廠的面試邀約，原以為這些公司財報亮麗、股價飆升，薪資待遇應更具競爭力，沒想到結果令他大失所望。

原PO憤怒表示，「怎麼一個比一個底薪還低？」面試了幾間公司後，發現對方開出的缺年薪甚至不到百萬元。當他表達現職薪水更高時，企業HR卻仍不斷遊說，稱公司「還在擴廠」、「有外派機會」，甚至以「未來分紅可能會更好」為由畫大餅，卻不願提供任何保底保證。這讓原PO心寒質疑：「難道這些廠的財報，都是靠壓榨勞工擠出來的嗎？」

網點破殘酷真相

該貼文隨即引發大量網友留言，「公司獲利和要不要分你是兩件事」、「股價和分紅完全無關係，這不是常識嗎」、「建議先把股票市場價格的邏輯搞懂…」、「沒事，股價高只跟股東有關係，買股票就好，跳槽幹嘛」、「那就去玩股票啊，上班幹嘛」、「股價漲你可以當股東，不要當員工」。

這場論戰反映出科技業內部對於「勞動價值」與「企業獲利」分配不均的深層不滿。儘管AI與半導體熱潮帶動股市攀升，但對於非核心關鍵崗位或特定產業別，企業仍維持「成本極小化」的經營策略。求職者們在強化專業技能之餘，也需理解企業預算編列與產業天花板，才能在轉職博弈中爭取到合理的「香蕉」數量。

