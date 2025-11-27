股票禮品卡成雙11新寵！獲電商選為贈禮 半年熱銷逾6000萬

永豐金證券發布股票禮品卡最新使用調查，發現第4季有電商業者主動將股票禮品卡，作為今年雙11促銷新寵禮品，與雙人來回機票、手機、黃金等熱門獎項並列。這是台灣史上頭一次，券商推出「送股票」的創新商品受非金融業者運用。

永豐金證券是於今年5月推出首創金融商品「股票禮品卡」，因結合「送禮」、「理財」及「輕鬆開戶」三大特色，採用全新銀行信託架構，並建置禮品卡兌換平台以保障個資安全，成功通過金管會沙盒實驗核准。

開賣半年，業績超過6000萬元，獲得市場高度認可，因為相比傳統禮物，股票禮品卡具「會增值」特色，因而成為今年畢業季與情人節，不少消費者送禮新選擇。

股票禮品卡讓送出具理財價值的禮物變得更簡單，只要到「股票禮品卡官網」選擇面額（100元、500元、1000元、3000元、6000元）後，僅需註冊登入並完成付款，即可取得虛擬卡序號，用於折抵豐存股平台上，包括0050在內共263檔熱門台股交割款。

永豐金證券為擴大開戶場景，打破券商與其他非金融業的客戶界線，讓禮品卡成為更多民眾輕鬆開啟財富累積之門的橋樑，預告12月將推出全新場景推廣方案，屆時禮品卡不再僅限於個人透過LINE轉送，更多民眾將受惠於多元化的禮品卡使用場景，並透過豐存股友善機制降低誤觸冷門股的風險，輕鬆享受永豐金證券專業的數位投資服務。

