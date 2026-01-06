股票總買高點進場就被套？ 財經網美曝「散戶翻身關鍵」：留在市場才有氣吸！

許多投資人常感嘆自己總是「買在高點」，一進場就面臨套牢困境。示意圖

許多投資人常感嘆自己總是「買在高點」，一進場就面臨套牢困境。對此，知名財經網美胡采蘋分享其投資心法，她將股市波動比喻為游泳，認為投資人應學會在波浪起伏中找尋換氣的節奏，只要能留在市場並保持冷靜，即便是投資新手，最終也能在震盪中學會「低買高賣」，踏上累積獲利的常軌。

胡采蘋今（5日）指出，追漲殺跌是避不開的人性，多數人往往在市場熱絡時才想進場，卻忽略了「跌時買進」才是更好的策略。她觀察到，許多人在被套牢後容易產生挫折感，但這正是鍛鍊心志的機會。就像游泳時要在海浪衝高時抬頭換氣，投資人若能留在市場中經歷幾波起伏，自然能學會加碼與減碼的時機。

然而，並非所有下跌都適合盲目加碼。胡采蘋強調，面對長期的熊市，如聯準會啟動升息週期或量化寬鬆結束時，必須具備總體經濟的判斷力，在週期開始前降低倉位、換回現金，而非一味越跌越買。以去年11月的股市修正為例，當時雖有聯準會利率維持高檔與政府關門等干擾，加上空方大將麥可貝瑞（Michael Burry）公開叫陣、甲骨文財報失利等利空消息頻傳，市場瀰漫恐慌氣氛，但透過詳細拆解四大AI巨頭的財報可以發現，第三季基本面實際上已轉好，市場顯然存在「錯殺」現象。

「我自己在股市中做過最後悔的事，就是理性告訴我是錯殺，卻受不了恐慌氣氛而賠錢賣掉。」胡采蘋以自身經驗提醒，投資最難的並非專業知識，而是克服情緒。當股市驚慌時，投資人必須冷靜檢視總經、產業與企業財報數據。她表示，這種理性的鍛鍊不僅能內建在性格中，讓人不容易被錯誤資訊誤導，更能識破那些意圖低價騙走股票或恐嚇國家的流言蜚語。

這種心志的磨練也具體反映在實績上，胡采蘋透露其辦公室同事因在去年11月低點勇於入市，目前的投資組合報酬率已達70% 甚至100%。她強調，這種不被情緒控制、自己找答案並做理性決定的過程，無論在股市或人生中都極為受用。面對外界對其「挺台」立場的看法，她則淡定回應，這並非盲目樂觀，而是認真研究資料後的必然結論，只要願意投入時間分析，就能對未來更有信心。

