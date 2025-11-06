股票資產達50萬就得繳？二代健保新制拿480萬人開刀 周玉蔻轟：民進黨嫌票太多

​健保補充保費制度將全面翻修，衛福部長石崇良日前宣布，未來利息、股利、租金三大項目將改採「年度結算制」，不再以單筆金額為門檻，只要一年累計超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費。此外，連獎金也要納入計算，超過基本工資4倍就必須繳，將有約480萬人受影響，最快116年上路。對此，媒體人周玉蔻在臉書發文質疑，此政策得罪存股年輕族群，民進黨是嫌票太多了嗎？

根據二代健保規範，有網友日前在網上發文試算，台股平均殖利率4%，也就是股票有50萬就要繳錢，工作超過5年有投資的基本上都超過這個數字。該網友直言，大戶有其他辦法能躲稅，這個下去受傷最多的就是小資族，第二就是還在750萬免稅額以下的中產階級。

文章強調，股票發股息又不一定填息，沒填息又被抽稅是誰要玩股票，還寧願漲健保費，美國人領美股股息，在一定收入以下和401k帳戶內的免稅，這個還比較合理一點，這個沒改免稅額直接硬推台股絕對崩，台灣人就喜歡股息，不可能全部公司都改成不配息，台股會真的只剩台積電。



對此，周玉蔻表示，科技執法全台都是，機車族、通勤開車上班族已經基層民怨滿天飛了，現在又冒出了個天兵衞福部所謂二代健保新措施，得罪存股族年輕世代。友人問：民進黨是嫌票太多了嗎？

