股號2330的台積電 真要漲到2330元？

財經中心／林奇樺報導

台股今日 (1/5) 突破3萬點大關，台積電大漲85元，雙雙寫下歷史新天價。

台積電今日大漲85元，創下歷史天價。（圖／資料照）

台積電成功展現了拉積盤的威力，法人樂觀期待1月15日的法說會將證實2奈米製程布局的利多，評估台積電最快至2026年第三季，2奈米製程所帶來的營收規模，將超越3奈米與5奈米的合計表現，台積電「2奈米」將成為AI、自駕車及數據中心的關鍵核心。

與前代產品相比，2奈米製程採用了全新的電晶體結構，在指甲般大小的晶片上容納多達500億個電晶體，當然售價也將更昂貴。傳蘋果iPhone 18系列將採用以台積電2奈米製程打造的A20處理器，單顆成本就高達280美元，較前一代A19增加逾八成，成為蘋果晶片史上最「燒錢」晶片，加上記憶體價格急漲，iPhone 18終端售價漲價恐怕已很難避免。

高盛證券發布最新研究報告，重申對台積電「買入」評級，並將12個月目標價大幅調升至新台幣2,330元，潛在漲幅約40%。報告指出，在AI GPU與AI ASIC晶片需求帶動下，高盛大幅上調2026與2027年營收成長預估至30%與28%，並上調同期EPS至新台幣82.56元與105.93元。

但此時可以追台積電嗎 ? 到底台積電的甜甜價是多少?答案就在三立iNEWS財經台首度舉辦的「2026台股誰最飆?」北高巡迴論壇中，論壇特別邀請數位轉型學院詹文男院長分析AI產業前景，並邀請名師杜金龍、蔡明彰、林昌興、賴憲政、群益總經理范振鴻替投資人研擬投資攻略，現場罕見開放投資人與主講者面對面Q&A。座位有限，快來報名。

請點擊報名平台：https://irunner.biji.co/2026SETN

