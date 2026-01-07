一股要價逾400元... 「元大0050正二」今啟動分割投票、比例1拆17

「元大台灣50正2」（00631L）將啟動分割案，今（7）日起正式展開投票。依元大投信目前規劃，00631L 分割倍數預估「1 拆 17」，分割後單位股價將回到約 20 元區間。 示意圖

[Newtalk新聞] 隨著台股突破 30,000 點大關，被動市值型ETF元大台灣50（0050）也站上 70 元，槓桿型的「正二」漲勢更是放大。

元大投信日前公告，旗下「元大台灣50正2」（00631L）將啟動分割案，而今（7）日起正式展開投票。依目前規劃，00631L 分割倍數預估「1 拆 17」，分割後單位股價將回到約 20 元區間。昨日，00631L 盤中衝上 404 元歷史新高，近一年來漲幅達58.89%。

00631L 主要追蹤「臺灣50指數單日正向2倍」，在大盤長期走多時極具優勢。不過一股超過 400 元的價格，比起許多ETF、甚至個股可說相當昂貴。若受益人投票同意分割，00631L的市價將進行調整，並有望因投資門檻降低，而增加流動性、成交量，進而改善不少短線槓桿操作的彈性。

至於原先持有 00631L 的受益人，持股總價值依舊不變，僅持有張數及股價調整。例如：原本持有 1 張、股價 400 元，拆成 17 張後股價為 23.53 元、持有張數變為 17 張，價值仍約 400 元。

去年六月，國泰投信旗下的「國泰臺灣加權正2」ETF（00663L）實施「1 拆 7」的股價分割。經分割後重新掛牌，每股約 27.57 元；截至昨日之收盤價為 52.75 元，期間漲幅高達 91.69%；觀察成交量，也從分割前的每個月幾千張，在分割後放大至每個月 10～20 萬張。足以突顯股票分割後，對投資人帶來便於交易、資金配置更靈活的效益。

不過提醒，槓桿型ETF含有台股期貨成分，會伴隨價格波動劇烈的風險。當股市走多時，確實能放大獲利，但當震盪市或空頭時，損失也恐因此被放大，且所謂「正二」，指得是追蹤加權指數單日漲跌幅的 2 倍，並非長期報酬加總的乘以 2。時間一久，持有的「負利」效果會隨震盪累積，恐難以回本，故不適合長期持有。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

