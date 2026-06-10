股跌房就漲？ 他喊「房地產最穩」讓人安心 網吐槽：賣房補股票還差不多

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[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

近期全球股市震盪加劇，美股與台股接連出現劇烈波動，也讓不少投資人開始重新思考資產配置方向。近日，有網友發文表示，前幾日見到股市大跌，讓他想起股市會有修正風險，然而相較於股市，房地產價格波動似乎相對穩定，因此好奇若股市大跌，市場資金是否會轉進房市避險，帶動房價再度上漲，貼文引發熱烈討論。

有網友問「股市大跌房市會大漲嗎？」（示意圖／Unsplash）



一名網友日前在PTT上以「股市大跌房市會大漲嗎？」為題發文，表示近期股市表現令人憂心，不少投資人透過融資、信貸等方式操作，承受不小風險。不過，他認為房地產同樣也存在信貸、房貸、裝潢貸以及增貸等多重槓桿操作，卻因價格波動相對較小，給人更穩健的印象。

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原PO指出，在這樣的情況下，若股市出現修正甚至重挫，投資人是否會將資金轉向房地產，作為新的資金停泊處，畢竟房市看起來不像股市容易受到短期波動影響，因此好奇提問，「股市獲利後可以安心放錢的地方，是不是只剩下房地產？」

文章曝光後立刻引起討論，網友們紛紛留言回應，多數人認為股市若真的大幅修正，受傷最重的反而是投資人的資產與購買力，「股市大跌，資產縮水、蒸發了，還買個屁？」、「股噴房要崩，因為錢從房市流入股市，股崩房更要崩，因為大家賣房再抄底」、「錢縮水了，更沒錢買房要賣房了」、「會加碼股市撿便宜」、「股市漲大家都把錢投入股市，房市當然跌，股市跌，更沒有錢買房，更跌嘻嘻」。

此外，也有網友指出，股市與房市雖然同樣存在槓桿操作，但受到市場情緒、利率環境與資金流動等因素影響，兩者未必呈現一消一長的關係，「這又不是短期一天兩天決定的東西，用點腦好吧」、「房子暫時不會大漲，股市頂多盤整而已」、「如果去年四月聽房版不要去股市都轉入房市最安全，股市後面漲的你也沒什麼錢買」、「房地產這個東西以玄學來講現在走空20年進行中」。

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