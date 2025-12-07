股、債、黃金「三殺」？日央行再掀升息風暴 阮慕驊揭3指標：美日安排好的局

全球超級央行周將至，各國將迎來今年最後一次的貨幣利率決策會議，市場近期熱議日本央行12月19日可能再度升息，更傳出「股市、債市、黃金」三殺的驚悚說法，引發討論。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文提出3點分析，他直言，19日的日本升息，是美日有共識之下的安排，既然已有安排，何來金融資產的崩跌。

阮慕驊表示，這兩天網路上的一些財經影片，把12月19號日本央行可能再次升息的行動，形容成「股市、債市、黃金」三殺，好像一場毀天滅地的金融崩跌又將來了。會有這麼可怕嗎？相信就輸了。

為什麼他認為不會造成金融資產的崩跌？阮慕驊提出3點分析，第一，日銀先打了預防針，日銀總裁植田和男已公開表態。第二，日本內閣背書。日本財務大臣片山皋月表示，政府與日本央行在經濟評估方面「沒有分歧」。

阮慕驊說，第三，美國財長貝森特先前多次公開要求日銀升息。 美國財長貝森特表示，日本首相高市早苗這位低利率倡導者，應給予日本央行充分政策空間，以穩定通脹預期並避免匯率波動。言下之意，貝森特明白告訴高市美國樂見日本升息。

阮慕驊強調，可見這次12月19日的日本升息，是美日有共識之下的安排。既然已有安排，何來金融資產的崩跌。日本在2024年3月結束長達八年的負利率，又在當年8月升息至0.25%，以及今年1月升息至0.5%。預計12/19日將宣布升息至0.75%。日本在召告全球，便宜日圓的時代結束了。但問題是，日圓能貴到那去？升息代表緊縮、去槓桿，降息代表寬鬆、加槓桿，美國下周將降息，美國卻樂見日本去槓桿，明白這背後的意義嗎？

