股、房表現不同調！永慶房產集團：1月交易量較去年12月微增 3

CNEWS匯流新聞網記者張夢珊／台北報導

景氣燈號亮出紅燈，且近期台股屢創新高，資本市場氣氛熱絡，但房市表現相對保守，呈現「股房背離」的走勢，1月全台交易量較去年12月同期微增1%。根據永慶房產集團統計與去年12月相比，台北與桃園持平，新北微增1%，新竹縣市量增5%，台中月增3%，台南量增6%，高雄則成長2%。

永慶房產集團表示，若與去年1月同期相比，全台房市交易量年增25%，台北市年增15%，新北市年增34%，桃園市量增26%，新竹縣市年增30%，台中市量增36%，台南市年增27%，高雄市則量增12%。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，由於去年農曆春節落在1月底2月初，交易天數縮減7天，影響房市交易量能。反觀今年1月是完整的月份，工作天數較長，交易量成長也實屬必然。

廣告 廣告

陳金萍指出，觀察1月看屋量與12月相當，顯示民眾看屋意願不減，但決策期拉長。展望後市在第七波信用管制持續，加上銀行授信態度仍偏審慎的狀況下，交易主力仍以自住與首購族群為核心，回歸市場正常供需，量能難以快速放大。未來房市變數仍多，包括全球政經局勢變化、房市政策的持續性及市場供給等，若賣方適度讓利才能加速成交，買氣才有緩步回升的機會。因此買賣雙方在價格上的博弈仍是今年房市交易量增減的關鍵。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

支持寒士吃飽30 永慶加盟四品牌宜蘭經管會溫暖植物人家庭

搶攻尾牙聚餐、年節送禮 馬祖酒廠十年陳年大麴限量上市

【文章轉載請註明出處】