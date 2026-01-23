肢端肥大症確診平均延誤數年 黃偉輔醫師籲：鞋號變大恐是關鍵警訊！
【健康醫療網／記者陳靖安報導】肢端肥大症（Acromegaly）是一種進程緩慢的罕見內分泌疾病，多數患者從發病到確診往往拖延 5～7 年。奇美醫院內分泌科黃偉輔醫師指出，超過九成病例源自腦下垂體腫瘤，導致生長激素長期分泌過多，不僅讓外觀改變，更會增加心血管與代謝疾病風險，縮短壽命。
病程如溫水煮青蛙 枕邊人難察覺
肢端肥大症的病灶位於腦下垂體，當此處發生腫瘤病變時，會刺激生長激素過量分泌。若發生在青春期前、生長板尚未閉合時，會導致骨頭過度生長而形成「巨人症」；而在成年後發生，則因生長板已閉合，骨頭無法縱向長長，轉而發生軟組織增生與骨頭橫向變粗，即所謂的「肢端肥大症」。
這種疾病最棘手之處在於其「溫水煮青蛙」般的病程。黃醫師表示，由於外觀變化是以「年」為單位緩慢進行，天天見面的家人或患者自己早已產生視覺疲勞，反而察覺不出差異。常見的情況，反而是十年不見的老友一句「你怎麼變這麼多？」，才讓患者驚覺不對勁。有趣的是，許多案例並非在內分泌科先發現，而是在牙科或眼科。患者常因牙縫變寬、咬合不正而被牙醫師發現牙齒排列像扇子般散開；或是因為腫瘤壓迫視神經導致視野缺損，經眼科醫師檢查後才進一步轉診確診。
口罩與醫美風潮 竟成現代診斷盲點
疫情之後，口罩成為日常配備，遮住了下半臉輪廓，讓醫師難以從外觀捕捉異常，使得「面相診斷」更加困難。同時，發達的醫美也成為新的診斷盲點。
肢端肥大症早期常見皮膚出油、毛孔變粗、額頭突出或下巴變長（戽斗）。民眾對這些「變醜」問題，第一直覺往往是尋求醫美。「皮膚差就做換膚雷射，下巴凸出就做削骨整形」黃醫師擔憂地表示，醫美技術能輕易改變臉型，若醫美醫師缺乏對此疾病的警覺性，很可能只處理了「美觀」問題，卻掩蓋了背後致命的腫瘤病灶。因此，呼籲醫美醫師多留心，當發現有特殊面部骨骼增生或皮膚質地改變時，建議患者進行檢測，以利及早診斷。
魔鬼藏在細節裡 老化不會讓鞋子變大
既然外觀容易被忽視或修飾，民眾該如何自我覺察？黃偉輔醫師提出簡單且具體的指標：「鞋子的大小」。他指出：一般的肥胖或老化，不會導致成年人的鞋號在十年間持續增加。若發現鞋子越買越大雙，或婚戒卡住戴不進去，這就是具體警訊。
黃醫師建議，民眾也可拿出五年前的照片進行比對，觀察鼻翼是否變寬、嘴唇是否變厚，若差異過大且伴隨上述症狀，便應提高警覺。
心血管風險高出常人五倍 保命比外觀更重要
真正威脅生命的，其實不是「長得不一樣」，而是全身器官跟著變大後帶來的負擔。長期暴露在過高濃度的生長激素下，心臟肌肉會肥厚、結構異常，容易出現心律不整與心臟衰竭。統計顯示，肢端肥大症患者的心血管疾病風險是一般人的 3～5 倍，常合併高血壓、高血糖、高血脂等代謝症候群，若只被當作「年輕型三高」治療，卻沒找到真正原因，診斷往往再度被延誤。
手術難斷根 藥物控制需長期抗戰
黃偉輔醫師坦言，多數患者發現時腫瘤通常已大於一公分，多數需接受手術。目前主流為「經鼻內視鏡手術」，無需開顱且恢復快。然而，肢端肥大症很難僅靠手術完全控制，多數病人在術後仍需長期施打藥物（如長效型體抑素類似物）來抑制殘存的腫瘤組織與生長激素。」治療通常需要長期追蹤與管理，但只要透過手術減少腫瘤體積，後續藥物就能將病情如慢性病般穩定控制。目前健保對相關藥物已有給付，實際治療與追蹤方式，仍須依個別病況與醫師評估安排。
勿盡信AI 找回專業醫療判斷
現今民眾喜歡使用 AI 自我診斷，黃偉輔醫師在採訪最後給出中肯建議。他認為，目前AI 尚未能完全精準地進行鑑別診斷，尤其對於邏輯複雜的罕見疾病，AI 的回答有時會偏離醫療現場認知。「有問題就找醫師，不要完全依賴 AI，」黃醫師呼籲，當發現身體出現無法解釋的變化，如外觀改變、鞋號變大，或是年輕型的高血壓、糖尿病卻難以控制時，應尋求內分泌科醫師協助。透過簡單的抽血檢測生長激素（GH）與類胰島素生長因子（IGF-1），搭配腦部核磁共振（MRI），就能及早揪出病灶，找回健康。
【延伸閱讀】
罕病鬥士陳燕麟醫師獲首屆罕見疾病貢獻獎！ 籲SMA病友不要放棄
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67186
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
肺癌竟是「吃」出來的！研究驚爆：常吃這2類食物助長癌細胞
過去，人們普遍認為肺癌主要與空氣污染或吸菸有關，但愈來愈多的醫學研究指出，日常飲食習慣對多種癌症的發生，包括乳癌、大腸癌，甚至是肺癌，都有密不可分的關聯。研究發現，有2類食物會提升肺癌惡化的風險。健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 8則留言
「洗雞肉」害全家中毒！譚敦慈揭慘痛下場：「錯誤1動作」細菌到處噴
市場買回來的蔬果、肉品，烹煮前如何清洗？大有學問。無毒教母譚敦慈表示，生雞肉不建議清洗，若是帶有血水，可輕放入水中浸泡，避免水花四濺，污染其他食材。對此分享案例，她的親戚曾因先洗肉再洗蔬果，導致全家感染沙門氏菌，出現嚴重腹瀉。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 2則留言
見血光！2026年「這2生肖」恐有嚴重車關 12生肖健康吉凶一次看
進入2026年，新的一年大家都希望能平安健康、好運旺旺來。不過每年磁場都在變，想知道2026年誰身體最勇健？誰又要小心意外跟病痛找上門？趕快來看看民俗專家楊登嵙老師怎麼說，教你如何趨吉避凶，把健康顧好健康2.0 ・ 1 天前 ・ 20則留言
看似清爽竟是糖王！營養師揭「3早餐地雷」害血糖狂飆：吃了更想睡
現代人生活忙碌，早餐經常隨便吃，但吃錯容易造成精神不濟。營養師張語希指出，許多人早餐不是亂吃，而是不知道怎麼選，對此分享「早餐的實用避雷清單」，例如「果醬吐司搭配甜奶茶」，看起來清爽，但含糖量高，恐害血糖飆太高，讓人昏昏欲睡。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
癌症與睡眠有關？醫師驚爆：這3種睡眠習慣與癌症高度相關
「晚上睡不著，早上起不來」已成為現代人的生活常態，但你可曾想過，枕頭邊的危機正悄悄逼近？近日，一則關於「三種睡眠習慣與癌症高度相關」的話題衝上熱搜，引起大眾不安。中醫腦病醫院睡眠障礙科副主任餘亞蘭明確指出，癌症與睡眠有關，長期的作息混亂並非只是感到疲憊，更可能是將身體推向癌變邊緣的推手。研究發現，在確診癌症的前兩年，幾乎所有患者都曾飽受睡眠障礙之苦，這份無形的健康帳單，代價可能沉重得令人難以想像。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 1則留言
14歲優等生突拒學！躲房間不敢見人 醫揪「元凶」：別再以為心情差
一名成績優異的14歲男國中生，自從升上國二後，性格出現轉變，又遇到課業壓力與人際互動問題，從原本偶爾情緒低落，演變成明顯的焦慮、憂鬱、失眠與社交退縮，甚至「拒學」，診斷為青少年憂鬱症。衛福部彰化醫院精神科醫師葉騰尹表示，經醫療團隊、家庭與學校的三方合作，透過藥物與認知行為治療，國中生才重拾信心並重返校園。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 1則留言
耳朵別亂挖！75歲翁「右臉突癱瘓」家人嚇哭 醫一照驚：已侵犯大腦
一名75歲張姓老翁因右耳反覆出現耳痛、耳脹症狀，甚至不斷流出惡臭膿液，在診所治療多日仍未見改善。轉往大醫院檢查後，病況出現恐怖反轉，張翁不僅外耳道紅腫積膿，更出現顏面神經麻痺導致右臉癱瘓，家屬見狀嚇得跪求醫師救命。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
28歲女血糖正常被警告「恐得糖尿病」！專家揭「關鍵元凶」 一堆人中鏢
夏子雯-貼近你生活的營養師分享，近期門診看了兩位很年輕的女生，分別是28歲、32歲，抽血報告數值都很漂亮、空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但卻都有胰島素阻抗數值偏高的問題，一問之下，發現都有睡眠品質不好的問題！ 胰島素阻抗和睡眠品質 兩者關聯密不可分 其實，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係，彼此會互相影響，形成一個惡性循環，提升得糖尿病的風險。夏子雯指出，長期睡眠品質不佳或是不充足時，除了會感到很疲憊、精神不佳外，身體還會啟動一連串的壓力反應： 1、壓力荷爾蒙升高、胰島素敏感性下降當睡眠不足時，會使壓力荷爾蒙分泌增加，像是皮質醇會促使肝臟製造更多葡萄糖、腎上腺素則會使交感神經活性上升，這都會降低細胞對胰島素的敏感性、使血糖升得更高。 2、身體呈現慢性發炎狀態長期的睡眠不足，會導致身體產生慢性發炎反應、體內的游離脂肪酸濃度會增加，長期會損害胰臟製造胰島素的功能，並加劇胰島素阻抗。 睡得好真的超重要 這樣改善睡眠品質 1、建立規律作息：盡量每天在固定時間睡覺和起床，即使是週末也一樣2、充足日照：白天有充足的陽光日照，增加夜間褪黑激素分泌、幫助入睡3、營造良好睡眠環境：確保常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
她三度早產 懷孕28周落紅！醫護深夜接力搶救1320克新生兒
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 少子化台灣，每一個新生兒都格外珍貴，尤其是搶救早產兒。衛生福利部台北醫院日前就收治一名懷孕僅28周的產婦蔡小姐，曾有兩次早產病史，因落紅與劇烈腹痛，緊急被送醫，醫院第一時間啟動「高危險妊娠產兒照護團隊」，緊急進行安胎與接生準備，最終在醫療團隊深夜接力守護下，體重僅1320公克的早產男嬰平安誕生。 衛福部台北醫院婦產科...匯流新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
口罩摺疊重複使用 專家警告：恐吸入微小塑膠顆粒
環境醫學專家陳保中提醒，民眾為節省開支而將口罩摺疊重複使用的習慣，可能讓防護用品反成健康威脅。口罩材質由聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）等塑膠製成的不織布構成，塑膠材質本身存在掉落風險，建議當天使用完畢後應立即丟棄。中天新聞網 ・ 50 分鐘前 ・ 10則留言
廚房就有！5香料是血脂清道夫 「大蒜、肉桂」降膽固醇超強
健檢報告看見紅字，別只會吃水煮餐！營養師曾建銘表示，有5種「廚房神物」是降膽固醇的隱藏版救星，像是大蒜、肉桂等，都能有效降低壞膽固醇。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發表留言
出遊要帶哪些藥？藥師公開「必備用藥」清單
[NOWnews今日新聞]旅行出遊令人身心放鬆，然而旅途中的身體不適，不僅延誤行程，更令人遊興全無，常見如腹瀉、便秘、消化不良等，藥師提醒，有6類藥品可在出遊前先打包帶上，像是腸胃道用藥、感冒發燒止痛...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 4則留言
瘦瘦針停用後會肥回來？ 大數據研究打臉了：復胖中位數為0%
以「瘦瘦針」姿態風靡全球的GLP-1藥物，因為能夠明確降低肥胖病人的食慾，減重效果相當顯著。但是一些研究指出停止使用瘦瘦針之後，復胖的速度也很快。不過，一個大數據研究顯示，實際上使用瘦瘦針的患者大多都能維持減重的成果。太報 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
中國醫院產檢瘋狂「吸血」！孕婦一次抽18管慘貧血 胎兒缺血慘死
中國近期爆發「產檢抽血亂象」，多地孕婦投訴在醫院遭「瘋狂抽血」，單次高達18管，整個孕期累積逾40管。此現象導致孕婦嚴重貧血、暈厥，甚至有胎兒因母體供血不足而死亡。醫師坦言這「絕對不正常」，引發民眾質疑醫院過度醫療或將血液挪用圖利，導致對醫療體系信心崩盤。許多準媽媽對此感到恐懼，深怕自己與孩子成為醫療體系下的犧牲品，呼籲相關單位徹查。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
豆腐「加1物」蛋白質更完整！毛豆、豆漿這樣吃營養好吸收
「胺基酸互補」概念是健康飲食不可或缺的一環。國民健康署指出，人體需要多種必需胺基酸來合成完整的蛋白質，而植物性蛋白質中的胺基酸組成各有不同。透過豆類和全穀類搭配不同的植物性蛋白質，可彼此互補，幫助攝取健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
三餐照吃卻沒體力！醫揭「4食物」越吃越累 肉圓也上榜
有些人三餐照常吃，卻還是感到疲倦、提不起精神。減重醫師陳威龍提醒，很多時候不是沒吃，造成無精打采，而是「吃錯東西」，導致血糖波動、代謝失衡，反而讓人越吃越累。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發表留言
女性滿1條件 免費做「薄層子宮頸抹片」
[NOWnews今日新聞]子宮頸癌長年被視為女性健康的「隱形殺手」，初期往往沒有明顯症狀，卻可能在不知不覺中威脅生命。為提升篩檢準確性並降低民眾負擔，門諾醫院全面導入準確率更高的「薄層子宮頸抹片檢查」...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
影／14歲少年從優等生到拒學 青春期的隱形風暴「青少年憂鬱症」
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】一名原本成績優異的14歲男國中生小明(化名)，升上國二後，性格出現轉變，同互傳媒 ・ 19 小時前 ・ 1則留言
流感「變種」正在燒 醫警告：疫苗保護力剩10%、發病快投藥！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 上周類流感門急診就診人次突破10萬，預估最快本周就會進入新一波流行期，國內感染科醫師提醒，目前肆虐的是H3N2的新突變「K分支」，本季流感疫苗對其有效率已不到10%，民眾須更加小心，萬一感染要盡早投藥，否則相較於平常季節性流感死亡率約千分之一，新病毒死亡率恐至少有4、5倍的上升。不過，疾管署強調，K分支從去年九月開始...匯流新聞網 ・ 16 小時前 ・ 1則留言
家長偷喝小孩過敏藥想治感冒！結果開車上班超想睡 醫師警告：嚴重恐致命
不少家長以為小朋友的抗過敏藥「很安全」，想說拿來自己喝，緩解感冒、流鼻水的不舒服，殊不知這種行為潛藏重大風險。小兒科醫師巫漢盟指出，像「希普利敏」雖然是兒童常備藥，但成人亂用容易出現嚴重副作用，像是嗜睡、痙攣，甚至危及生命。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 發表留言