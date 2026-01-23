肢端肥大症確診平均延誤數年 黃偉輔醫師籲：鞋號變大恐是關鍵警訊！

【健康醫療網／記者陳靖安報導】肢端肥大症（Acromegaly）是一種進程緩慢的罕見內分泌疾病，多數患者從發病到確診往往拖延 5～7 年。奇美醫院內分泌科黃偉輔醫師指出，超過九成病例源自腦下垂體腫瘤，導致生長激素長期分泌過多，不僅讓外觀改變，更會增加心血管與代謝疾病風險，縮短壽命。

病程如溫水煮青蛙 枕邊人難察覺

肢端肥大症的病灶位於腦下垂體，當此處發生腫瘤病變時，會刺激生長激素過量分泌。若發生在青春期前、生長板尚未閉合時，會導致骨頭過度生長而形成「巨人症」；而在成年後發生，則因生長板已閉合，骨頭無法縱向長長，轉而發生軟組織增生與骨頭橫向變粗，即所謂的「肢端肥大症」。

這種疾病最棘手之處在於其「溫水煮青蛙」般的病程。黃醫師表示，由於外觀變化是以「年」為單位緩慢進行，天天見面的家人或患者自己早已產生視覺疲勞，反而察覺不出差異。常見的情況，反而是十年不見的老友一句「你怎麼變這麼多？」，才讓患者驚覺不對勁。有趣的是，許多案例並非在內分泌科先發現，而是在牙科或眼科。患者常因牙縫變寬、咬合不正而被牙醫師發現牙齒排列像扇子般散開；或是因為腫瘤壓迫視神經導致視野缺損，經眼科醫師檢查後才進一步轉診確診。

口罩與醫美風潮 竟成現代診斷盲點

疫情之後，口罩成為日常配備，遮住了下半臉輪廓，讓醫師難以從外觀捕捉異常，使得「面相診斷」更加困難。同時，發達的醫美也成為新的診斷盲點。

肢端肥大症早期常見皮膚出油、毛孔變粗、額頭突出或下巴變長（戽斗）。民眾對這些「變醜」問題，第一直覺往往是尋求醫美。「皮膚差就做換膚雷射，下巴凸出就做削骨整形」黃醫師擔憂地表示，醫美技術能輕易改變臉型，若醫美醫師缺乏對此疾病的警覺性，很可能只處理了「美觀」問題，卻掩蓋了背後致命的腫瘤病灶。因此，呼籲醫美醫師多留心，當發現有特殊面部骨骼增生或皮膚質地改變時，建議患者進行檢測，以利及早診斷。

魔鬼藏在細節裡 老化不會讓鞋子變大

既然外觀容易被忽視或修飾，民眾該如何自我覺察？黃偉輔醫師提出簡單且具體的指標：「鞋子的大小」。他指出：一般的肥胖或老化，不會導致成年人的鞋號在十年間持續增加。若發現鞋子越買越大雙，或婚戒卡住戴不進去，這就是具體警訊。

黃醫師建議，民眾也可拿出五年前的照片進行比對，觀察鼻翼是否變寬、嘴唇是否變厚，若差異過大且伴隨上述症狀，便應提高警覺。

心血管風險高出常人五倍 保命比外觀更重要

真正威脅生命的，其實不是「長得不一樣」，而是全身器官跟著變大後帶來的負擔。長期暴露在過高濃度的生長激素下，心臟肌肉會肥厚、結構異常，容易出現心律不整與心臟衰竭。統計顯示，肢端肥大症患者的心血管疾病風險是一般人的 3～5 倍，常合併高血壓、高血糖、高血脂等代謝症候群，若只被當作「年輕型三高」治療，卻沒找到真正原因，診斷往往再度被延誤。

手術難斷根 藥物控制需長期抗戰

黃偉輔醫師坦言，多數患者發現時腫瘤通常已大於一公分，多數需接受手術。目前主流為「經鼻內視鏡手術」，無需開顱且恢復快。然而，肢端肥大症很難僅靠手術完全控制，多數病人在術後仍需長期施打藥物（如長效型體抑素類似物）來抑制殘存的腫瘤組織與生長激素。」治療通常需要長期追蹤與管理，但只要透過手術減少腫瘤體積，後續藥物就能將病情如慢性病般穩定控制。目前健保對相關藥物已有給付，實際治療與追蹤方式，仍須依個別病況與醫師評估安排。

勿盡信AI 找回專業醫療判斷

現今民眾喜歡使用 AI 自我診斷，黃偉輔醫師在採訪最後給出中肯建議。他認為，目前AI 尚未能完全精準地進行鑑別診斷，尤其對於邏輯複雜的罕見疾病，AI 的回答有時會偏離醫療現場認知。「有問題就找醫師，不要完全依賴 AI，」黃醫師呼籲，當發現身體出現無法解釋的變化，如外觀改變、鞋號變大，或是年輕型的高血壓、糖尿病卻難以控制時，應尋求內分泌科醫師協助。透過簡單的抽血檢測生長激素（GH）與類胰島素生長因子（IGF-1），搭配腦部核磁共振（MRI），就能及早揪出病灶，找回健康。

