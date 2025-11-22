肢端肥大症術前治療，幫助緩解症狀、提高手術成功率，神經外科專科醫師圖文懶人包

「有位30多歲的男性患者，長期有關節疼痛的狀況，多次至骨科求診。」台中榮民總醫院神經醫學中心微創性神經外科主任鄭文郁醫師表示，「有天在醫院搭電梯時，醫師發現他的外貌特徵疑似罹患『肢端肥大症』，包括額頭較寬、鼻翼較大、嘴唇較厚­­等，於是建議他到門診檢查。」

經過抽血檢查，以及腦部核磁共振檢查顯示患者有腦下垂體腫瘤，確認為肢端肥大症；於是先安排接受經蝶竇腦下垂體切除手術的治療。鄭文郁醫師說，因為腫瘤較大且已影響周圍組織，術後的異常生化指標還未能達到正常範圍，所以需要持續使用長效型體抑素類似物治療。目前患者的狀況穩定，症狀也明顯改善，持續在門診追蹤治療。

肢端肥大症（acromegaly）是體內生長激素分泌過量，而對全身造成影響[1]，大多數患者與腦下垂體腫瘤有關。鄭文郁醫師解釋，肢端肥大症可能導致外觀變化，例如前額邊寬、嘴唇肥厚、舌頭粗大、下顎骨增大前突、咬合不正、皮膚變粗、手腳變大等。患者可能會覺得鞋子越換越大，戒指也漸漸戴不進去。

除了外觀變化之外，肢端肥大症還可能導致高血壓、心肌肥厚、心律不整、糖尿病、關節疼痛、腕隧道症候群、月經不規律、性功能障礙、睡眠呼吸中止症等問題，罹患甲狀腺癌、結腸癌、腎臟癌的風險也會升高1。

如果腦下垂體腫瘤對周遭組織造成壓迫，可能出現頭痛、複視、視力模糊、視野缺損等症狀。

肢端肥大症會漸漸改變外觀

肢端肥大症的病程進展緩慢，患者不易察覺，往往會在經過多年後才被診斷。鄭文郁醫師說，患者也可能因為關節疼痛至骨科就診、因為心臟問題至心臟科就診，經過好一段時間後，才發現這些問題與肢端肥大症有關。若能提早注意症狀並懷疑肢端肥大症，可早期介入治療，改善預後。

積極接受治療能減少肢端肥大症對身心健康的長期影響，讓患者的預期壽命接近一般人。

積極治療肢端肥大症

根據國際及台灣的治療指引，手術為肢端肥大症的一線治療選擇。透過手術，可有效降低腫瘤體積，甚至有機會達到根治的目標。

利用腦部核磁共振檢查評估腫瘤的大小、位置及對周邊組織（如血管、神經）之侵犯情形，若有機會完全或大部分切除腫瘤，便會建議手術。鄭文郁醫師說，目前主要會採用從鼻腔進入的內視鏡經蝶竇腦下垂體切除手術，相較於傳統開顱手術，傷口較小、疼痛較少、恢復期較短。

術前會檢查各種共病並進行控制，以降低手術風險。術後會持續監測生長激素及胰島素樣生長因子-1（IGF-1）指標，視狀況搭配長效型體抑素類似物治療，達到更佳的疾病控制。

若手術無法完全清除腫瘤，也可以透過手術減少腫瘤體積，讓後續的藥物治療更有效。

肢端肥大症術前治療重要性

若經評估後患者狀況不適合立即開刀，醫師可先考慮使用藥物治療（如長效型體抑素類似物）一段時間，待病情穩定或腫瘤縮小，再安排手術，以提高手術安全性與成功率。

長效型體抑素類似物能夠抑制腫瘤過度分泌生長激1與胰島素樣生長因子-1（IGF-1），可改善因軟組織增厚導致的腫脹問題，並有助縮小腦下垂體腫瘤的體積。鄭文郁醫師說，若舌頭及上呼吸道軟組織在治療後縮小，將有利於插管手術麻醉的安全性。縮小腦下垂體腫瘤體積也可使手術視野更清楚，幫助提高手術成功率。

若患者因為健康因素不適合接受手術，可考慮使用長效型體抑素類似物來控制病情，緩解症狀。

體抑素類似幫助緩解症狀

傳統長效型體抑素類似物通常需要較大劑量並透過肌肉注射給藥，注射疼痛與不適度較高。鄭文郁醫師說，目前有新型長效型體抑素注射凝膠，採用深層皮下注射，每次注射劑量僅約0.5毫升，能夠減輕不適，幫助降低治療對患者造成的生理與心理負擔，提高治療的遵從性。若病情控制良好，新型長效型體抑素注射凝膠的施打間隔可延長至6到8週施打一次，幫助維持生活品質。

因為新型長效型體抑素注射凝膠較容易操作，患者或家屬在接受醫護人員的指導後，可在家中自行注射，提升便利性。

貼心小提醒

肢端肥大症會改變外觀，也會危害健康，鄭文郁醫師提醒，若發現鞋子越換越大、戒指漸漸戴不下，懷疑有肢端肥大症的特徵，應及早就醫。在疾病初期就接受手術、藥物治療，可大幅降低後續併發症的風險！

筆記重點整理

參考資料：

