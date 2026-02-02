「肢端肥大症」手術結束不是療程終點！醫說明「術後積極追蹤」重要性

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】手掌、腳掌變厚，戒指漸漸戴不下，或鼻頭、下顎莫名變大，別以為只是變胖，也可能是罕見內分泌疾病「肢端肥大症」！由於病因來自生長激素分泌過多，且作用於全身，常見共病有高血壓、糖尿病、部分癌症、心臟疾病等，臨床一般以手術切除腦下垂體腫瘤，但療程不是就此畫下句點。臺大醫院神經外科王奐之醫師提醒，術後部分患者仍可能有殘餘腫瘤、應配合長期追蹤，必要時需採取接續治療。

手術不代表治療結束 要長期追蹤觀察這些指標

王奐之醫師表示，術後長期追蹤，主要觀察生長激素（GH）與第一型類胰島素生長因子（IGF-1）兩大指標，評估患者是否達到「生化數值的緩解」，前者由腦下垂體直接分泌，但分泌量有明顯的日夜波動；IGF-1則在下游作用於全身細胞，數值相對穩定、不易受抽血時間影響。不過IGF-1的正常值隨年齡及性別變化，所以需要參考各醫院檢驗科建議指標範圍。

廣告 廣告

此外，醫師也會同步參考核磁共振（MRI）影像結果，王奐之醫師提醒，開刀部位短期內可能有血水、止血物質或肉芽組織，容易與殘留腫瘤混淆；並且因為腦下垂體其餘正常組織可能因減壓而位移，難以直接比對手術前後影像，醫師需要多次觀察才能判斷腫瘤狀況，所以也仰賴患者配合長期追蹤，協助醫師掌握疾病是否仍在緩解狀態。

「2情況」可能要啟動接續治療 醫師說明多元選項

若術後發現殘留腫瘤，或生化指標未能達標，王奐之醫師表示，後續治療選項包括二次手術、藥物治療或放射線治療。他說明，手術後腫瘤仍有殘留，代表病灶位置本身可能相對刁鑽，再次手術也未必能夠清除、不是人人適用，需依照個別案例評估。

王奐之醫師進一步說明，人體荷爾蒙多數具有拮抗機制，助分泌量維持平衡，而藥物治療中目前常用的長效型體抑素類似物（SSA），正是模擬人體自然分泌的體抑素，目的為讓其與受體結合後，抑制體內生長激素的釋放、控制IGF-1數值。治療期間，醫師會每三到六個月追蹤指標變化，並根據藥物反應，結合患者的生活狀況、健保給付條件等判斷調整施打間隔；臨床觀察顯示，在多數情況下藥物對腦下垂體其餘功能影響有限，唯患者應留意可能出現血糖數值變化，具體藥物效果因人而異，需經醫師評估判斷。放射線治療臨床上則多安排於較後線，用以控制腫瘤範圍，療程中醫師將觀察正常腺體功能有無受影響。

放任不治有長期風險！一年輕患者積極治療 現迎接新婚生活

王奐之醫師提醒，若未積極接受後續治療、生長激素持續偏高，將形成全身性的健康威脅，不只外觀上可見的手指變粗或鼻頭增大，更可能導致嚴重的代謝症候群，包括糖尿病、高血壓、心血管疾病等風險大增，甚至可能引發心臟肥大、心律不整和大腸癌。過去研究顯示，未治療或控制不佳者，患者平均壽命可能比一般成人的預期壽命縮短約十年。

王奐之醫師分享，一名約30歲的年輕患者，術後未達生化緩解、體重下降也不如預期，評估後醫師認為不適合再次手術，改以SSA藥物治療。經兩三年追蹤，患者的各項指標穩定，包括鼻頭與手指的粗大情況都觀察到改善，除了定期回診，生活品質得到維持，近期也順利與伴侶攜手步入婚姻。

生化緩解有助共病管理 停藥仍需長期評估

若疾病長期維持生化數值的緩解，也有助於原本的共病管理。王奐之醫師指出，目前觀察到部分合併糖尿病的患者，原本需施打胰島素，可能改為僅需吃口服藥，或高血壓用藥種類也有機會減少，患者反映生活品質可改善，不過共病症狀表現和藥物調整，將交由相關科別的醫師針對個案進行評估。

至於是否可停藥，王奐之醫師表示，醫界目前認為可能需穩定追蹤達十年以上，才能進一步評估，臨床上多數患者仍需長期治療。SSA的長期使用可能使血糖微幅上升，而患者常合併有糖尿病，醫師會透過調整原本的降血糖藥物應對。王醫師提醒，患者若等到自覺症狀明顯，通常已屬晚期，無論選擇手術、藥物或其他治療方式，都應積極配合醫囑與長期追蹤，才能與疾病和平共存。

【延伸閱讀】

六成以上無症狀！林欣辰醫師揭開「神經內分泌腫瘤」的偽裝面具

把癌症當慢性病養：顏志傑醫師談神經內分泌腫瘤的「馬拉松」抗癌路



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67361

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw